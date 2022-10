Volgend jaar wordt het druk in de topklasse van het FIA World Endurance Championship. In de Hypercar-klasse gaan zes merken de strijd met elkaar aan voor de wereldtitel, én de zege in de 24 uur van Le Mans. Na meer dan vijftig jaar niet meer in de topklasse te zijn uitgekomen is Ferrari terug op het hoogste niveau in het enduranceracen.

Op 30 oktober presenteert Ferrari zijn LMH, die op dit moment nog geen naam heeft. Dat is op de laatste dag van het Ferrari World Finals-evenement op Imola. Ferrari maakte in juli de eerste testkilometers met de Hypercar op Fiorano, waarna de wagen ook op Mugello, Barcelona, Imola en Portimao is geweest. In maart 2023 maakt de Hypercar voor het eerst zijn opwachting bij de openingsrace van het volgende WEC-seizoen op Sebring. Veel fabriekscoureurs uit de GT-klassen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe auto. Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Davide Rigon, Daniel Serra, Alessio Rovera en Nicklas Nielsen hebben allemaal geholpen.

Testen, testen, testen

Ferrari sportscar-baas Antonello Coletta vertelt Motorsport.com dat er al veel is gereden met de LMH. “We hebben niet heel veel tijd gehad, en we moeten nog veel meer doen omdat het een kwestie van opbouwen van ervaring is, en het ontwikkelen op basis van wat we geleerd hebben. We hebben onszelf geen doel gesteld voor wat betreft kilometers die nodig zijn om de auto af te hebben. Hoe meer, hoe beter.” Voor de race in Sebring wil Ferrari dus nog veel rijden. “Zo vaak als het mogelijk is om te organiseren. We hebben begin juli voor het eerst gereden, waar anderen al meer dan een jaar hebben gereden. Elke tien dagen zijn we ongeveer op de baan en dat blijven we doen zolang als we kunnen voordat we naar Sebring gaan. Het is essentieel om elke dag meters te maken omdat je dan nieuwe dingen kan ontdekken, waardoor je weer aanpassingen moet maken en weer terug naar de baan moet gaan om te kijken of het werkt.”

Volgend jaar rijden in de Hypercar-klasse in het WEC twee type auto’s tegen elkaar. De LMH’s [Le Mans Hypercars] zijn wagens die volledig ontwikkeld zijn door de merken. De LMDh’s [Le Mans Daytona hybrids] zijn in basis LMP2-chassis’ die alleen maar grote upgrades hebben ondergaan. Ferrari heeft voor het eerste concept gekozen. “De auto is erg ingewikkeld omdat we voor de Le Mans Hypercar hebben gekozen, terwijl de LMDh-regels een wat simpelere auto opleveren. De keuze geeft ons wat op te lossen problemen. Dat is waarom ik zeg: hoe meer we rijden, hoe beter het is.” Coletta zegt dat de rijderskeuze voor volgend jaar in ieder geval niet wordt bevestigd voordat de wagen gepresenteerd is. “We willen wat meer de tijd nemen en doorgaan met testen op hoog tempo voor het debuut in Sebring. De keuze voor de coureurs zal waarschijnlijk aan het einde van dit jaar gemaakt worden.”