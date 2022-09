Voor de coronacrisis werkte het FIA World Endurance Championship eigenlijk altijd met acht of negen races per seizoen. Vorig jaar werd er vanwege de pandemie gekozen voor een kalender van slechts zes races. Ook dit seizoen staan er maar zes races op het programma. Eerder dit jaar werd er al gesproken over een stap naar zeven races in 2023, om daarna naar acht te gaan. In de verre toekomst zouden de organisatoren zelfs mikken op tien races.

Volgend jaar begint het feest op Sebring, waar eerst de traditionele proloog wordt gehouden. Dan is het tijd voor de 1000 mijl van Sebring, in hetzelfde weekend als waarin het IMSA-kampioenschap de 12 uur van Sebring rijdt. In april komt het circuit van Portimao erbij op de kalender. In 2021 werd er al eens gereden in Portugal omdat de race op Sebring toen niet door ging, nu is de baan weer van de partij. Eind april vindt de 6 uur van Spa-Francorchamps plaats, waarna op 10 en 11 juni de 24 uur van Le Mans wordt verreden. De hoogmis van de internationale autosport viert volgend jaar zijn honderdjarig bestaan. Er is een speciale trofee en als kers op de taart clasht de race dit jaar niet met een Formule 1 Grand Prix. Dat betekent dat alle aandacht dat weekend naar Le Mans kan gaan.

Na Le Mans wordt er voor het derde jaar op rij gereden in Monza, keert het veld opnieuw terug in Fuji en het seizoen wordt afgesloten met de 8 uur van Bahrein.

Kalender FIA WEC 2023

Datum Evenement 11-12 maart Prologue 17 maart 1000 mijl van Sebring 16 april 6 uur van Portimao 29 april 6 uur van Spa-Francorchamps 10-11 juni 24 uur van Le Mans 9 juli 6 uur van Monza 10 september 6 uur van Fuji 4 november 8 uur van Bahrein