Chadwick doet goede zaken in kwalificatie W Series-finale

In het laatste raceweekend van het seizoen zullen de W Series-coureurs dit weekend twee races rijden op het Circuit of the Americas. De startopstelling voor de eerste race op zaterdag werd bepaald aan de hand van de snelste tijden in de kwalificatie. De op één na beste tijd van elke coureur bepaalt de startopstelling voor de tweede race op zondag.

Met een 2.05.633 legde Abbi Pulling het circuit in Austin het snelste van iedereen af in de kwalificatie. Het levert de Britse haar allereerste pole-position op in de W Series in pas haar derde raceweekend in de raceklasse voor vrouwen. Jamie Chadwick klokte de tweede tijd en deelt daarmee zaterdag de eerste startrij met Pulling wanneer na afloop van de Formule 1-kwalificatie voor de GP van Amerika de eerste race op het programma staat.

Chadwick op pole voor Race 2

Hoewel Chadwick naast de pole greep voor de eerste race, was haar op één na beste tijd wel de beste van het hele veld. De Britse mag daarmee de tweede race van pole-position aanvangen, wat de titelverdedigster een goede uitgangspositie oplevert in de jacht op de tite. Alice Poiwell – die het finaleweekend begin met hetzelfde aantal punten als Chadwick – kwam namelijk niet verder dan respectievelijk de tiende en negende startplek.

Belen Garcia zal de eerste race als derde mogen starten voor Sarah Moore en Emma Kimilainen. Voor de tweede race zal Pulling vanaf de eerste startplek wederom de voorste startrij delen met Chadwick. Sarah Moore start de tweede race als derde, voor Marta Garcia. Beitske Visser sleepte de vijfde startplaats in de wacht voor de laatste race van het W Series-seizoen.