Het pechvolle seizoen van W Series-titelkandidate Beitske Visser

Op basis van haar successen in de internationale autosport, en het vicekampioenschap in het debuutjaar, werd Beitske Visser gezien als kandidaat voor de W Series-titel in 2021. Met een overwinning, vier podiumplaatsen en twee snelste ronden eindigde de Friezin in 2019 slechts tien punten achter kampioene Jamie Chadwick en 24 punten voor nummer drie Alice Powell. In 2020 werd het vrouwenkampioenschap door de coronapandemie van de kalender gehaald, maar werd Visser wel de eerste W Series esports-kampioen.

Dit jaar is alles anders. In de zes races die tot op heden verreden zijn, eindigde Visser viermaal met lege handen. Een daarvan buiten haar schuld om: na de megaklapper in de kwalificatie op Spa moest ze op doktersadvies de race laten schieten. Dit weekend vindt in Austin een dubbele ronde plaats, de finale van het seizoen. Motorsport.com zocht haar op en vroeg Visser om het seizoen tot op heden te beoordelen: “Behoorlijk slecht", luidt de conclusie. "Het begon nog wel aardig. De eerste ronde in Oostenrijk waren we vrij snel, maar in de eerste race werd ik van de baan getikt. In de tweede race ging het mis [de motor sloeg op de startgrid af waardoor ze achteraan moest starten, red.]. Dus ja, niet de beste start. Vervolgens had ik wat redelijke races, maar Spa was het absolute dieptepunt. Al met al heb ik niet het beste seizoen gehad. Ik hoop dat we alle pech nu gehad hebben en dat ik het seizoen goed kan afsluiten in Austin. Ik wil het seizoen eigenlijk opnieuw beginnen, ik had gehoopt dat het nu pas zou beginnen. Maar ja, ik wil altijd racen dus idealiter zou het kampioenschap voor mij langer duren. We hebben altijd een winterstop nodig, maar zodra het seizoen afgelopen is kijk ik al uit naar volgend jaar.”

Beitske Visser, Abbi Pulling, Belen Garcia Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ze vervolgt: “De pech is balen, want ik begon aan het seizoen met het idee om te vechten om het kampioenschap. Ik weet dat ik de snelheid heb. Tot nu toe is het niet echt mijn kant op gevallen. Ik begin in Austin aan het weekend in de wetenschap dat ik snel kan zijn en gewoon een probleemloos weekend nodig heb. Ik denk dat ik dan mijn ware snelheid kan laten zien. Tot nu toe heb ik vier nulscores achter mijn naam, drie daarvan buiten mijn schuld om. Dat helpt niet voor het kampioenschap, maar die titel is nu in elk geval iets waar ik me dit weekend niet druk over hoef te maken. Ik heb niets te verliezen dus ik ga er alles aan doen om het jaar goed af te sluiten.”

Spa was een weekend om snel te vergeten voor Visser Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Engeltje op de schouder

Het seizoen van de Nederlandse werd gekenmerkt door de zware klapper op Spa-Francorchamps. In de natte kwalificatie verloren meerdere rijdsters de controle in Eau Rouge-Raidillon, met Visser als een van de voornaamste slachtoffers. Ze moest, net als Ayla Agren, voor nader onderzoek naar het ziekenhuis, maar werd daar gelukkig al vrij snel weer ontslagen. Ze miste wel de race op het Belgische circuit. “Die crash was natuurlijk niet erg fraai”, zegt ze. “Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad dat ik daar ongeschonden uit ben gekomen. Een week later raceten we alweer in Zandvoort. Fysiek verkeerde ik niet in opperbeste staat. Bovendien was er een klein probleem in de kwalificatie, wat ook niet echt hielp. Na zo’n crash wil je zo snel mogelijk weer in de auto zitten. Gelukkig was dat in mijn geval al een week later. Het voelt niet echt anders, behalve dan de pijn die ik had. Daarna heb ik vooral gerust. En afgelopen week ben ik weer met mijn trainer aan de slag gegaan. Het is nog steeds niet 100 procent, maar goed genoeg voor nu. We hebben ons vooral beziggehouden met algemene fitness, want de weken na Zandvoort moest ik volledige rust houden.”

Visser hoopt het seizoen in Texas goed af te kunnen sluiten Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Afgelopen week maakte de W Series bekend dat de top acht van het kampioenschap automatisch een plekje op de grid van 2022 krijgt. Visser voldoet daar momenteel niet aan met haar twaalfde stek, maar kan in Austin nog een goede stap maken. De achterstand op de benodigde achtste positie bedraagt slechts vier punten. De Nederlandse hoopt het seizoen met een positief gevoel af te sluiten. En wat ze vooral geleerd heeft van dit seizoen? “Focus op jezelf. Doe gewoon je uiterste best, ook al heb je niet alles zelf in de hand.”

Visser mikt op een plekje in de top acht om verzekerd te zijn van een W Series-zitje in 2022 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images