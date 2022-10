Visser wint W Series-race in Singapore, Chadwick crasht

Hoewel de W Series-kwalificatie op zaterdag letterlijk in het water viel, mocht Beitske Visser toch als tweede aan de race beginnen. Het was zondag droog en dus kon ze op jacht naar haar derde podium van het seizoen.

Visser kende een goede start en nam bij het ingaan van de eerste bocht meteen de leiding over van polesitter Marta Garcia. De Nederlandse sloeg meteen een gaatje van meer dan een seconde en reed lange tijd onbedreigd op de eerste plek. Het drietal Visser, Garcia en Alice Powell wrikte zich los van de rest van het veld. Laatstgenoemde begon wel in de te lopen op Garcia, die op haar beurt het gat naar Visser weer kleiner maakte. Powell haalde Garcia uiteindelijk in. Visser profiteerde van de gevechten en sloeg een gat van wel 2,5 seconden. Powell dichtte het gat alleen razendsnel en zat uiteindelijk op de staart van Visser. Het werd haar aardig moeilijk gemaakt, maar ze maakte zich constant breed en dus had Powell de grootste moeite een inhaalactie te wagen.

Met nog een zevental minuten op de klok vloog titelfavoriet Jamie Chadwick in de muur. Dat zorgde voor een safety car. Het veld werd met nog een enkele ronde weer in gang geschoten, terwijl ook de dreiging van regen sterker werd. Powell drong opnieuw aan bij Visser, maar de Nederlandse weerstond de druk en won op die manier haar tweede overwinning in de W Series. Ze liep tevens uit op Powell in het kampioenschap. Visser staat momenteel tweede in de titelstrijd.