De W Series zit dankzij een mislukte deal met een onbekende Amerikaanse investeerder in financiële problemen. De geldschieter zou de toekomst op de lange termijn veiligstellen, maar haakte af. W Series CEO Catherine Bond Muir kreeg een knauw toen ze doorkreeg dat het beloofde geld niet zou komen. Zij is nu in gesprek met andere geïnteresseerde partijen om de toekomst van de klasse te redden. Mocht er geen overeenkomst komen, dan moeten de wedstrijden in Austin en Mexico volgende maand wellicht worden afgelast. Juist nu de klasse ook naar de langere termijn kijkt.

In Singapore was de opstapklasse wel aanwezig om te racen. Bond Muir liet daar weten te hopen dat er tijdig een deal kan worden gesloten, maar geeft toe dat er geen garanties zijn. "We spreken met veel mensen, daarom slaap ik ook niet veel. Ik moet meer geld binnenhalen", aldus de CEO. "Ik heb er redelijk veel vertrouwen in. Ik hoop dat de laatste paar wedstrijden doorgaan." De wagens moeten zeer snel naar Noord-Amerika worden verscheept. Volgens Bond Muir is er dus niet veel tijd meer. "Volgende week moet er een beslissing worden genomen."

Volgens Bond Muir zit de klasse in de financiële problemen doordat een potentiële investeerder een ondertekend contract niet nakwam. "Het geld dat was toegezegd kwam niet binnen", legt ze uit. "Dat is de reden dat er stress is." Op de vraag of het mislukken van de deal uit de lucht kwam vallen", zegt Bond Muir. "Het voelt als een treinongeluk dat heel langzaam gaat. Er is een bepaalde dag dat het geld binnen zou moeten zijn, maar het komt niet. Vervolgens ga je er achteraan en vraag je waar het geld blijft."

Juridische kwestie

De kwestie met de investeerder wordt waarschijnlijk juridisch afgehandeld. De focus ligt echter eerst op het vinden van nieuwe geldschieters om de toekomst van de W Series veilig te stellen. Hoewel de negatieve berichtgeving over de W Series niet ideaal waren, wekte het wel de belangstelling van nieuwe partijen. "Dat is dan wel weer positief", vervolgt Bond Muir. "Iedereen kreeg mee dat we op zoek waren naar financiering. Er zaten adviseurs in de Verenigde Staten. Daar zochten we voornamelijk. Hoewel het geen fijne ervaring was, heeft het ons ergens wel geholpen."

Bond Muir geeft niet op, helemaal nadat ze eerder al hordes nam om de klasse van de grond te krijgen. "Ik heb het twee keer bijna opgegeven. Ik werkte zo hard om het geld bij elkaar te krijgen en dacht op een gegeven moment dat het niet zou lukken. Mijn man zorgde ervoor dat ik bleef volhouden. Ik gaf nooit op en ben ook niet van plan dat nu te doen. Kijk naar wat we al gedaan hebben en wat we bereikt hebben. Er zijn achttien coureurs. Ik voel me verantwoordelijk voor hen en voor het geweldige team dat we hebben. Ik heb twee dagen geleden met de coureurs gesproken. Het was een verdrietige bedoeling. Ze waren solidair, maar wel overstuur. Dit betekent zoveel voor een ieder. Ik heb veel steun van ze gehad."

Met Beitske Visser en Emely de Heus rijden er twee Nederlandse dames in de raceklasse. Visser won de race in Singapore.