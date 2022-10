Visser tweede in drijfnatte kwalificatie W Series Singapore

Toekomst W Series uiterst onzeker na afhaken Amerikaanse geldschieter

De W Series zit in de problemen. Een Amerikaanse investeerder is zijn financiële afspraken niet nagekomen en het is de vraag of de raceklasse wel kan racen in Austin en Mexico. CEO Catherine Bond Muir is echter wel weer in gesprek met nieuwe partijen en hoopt daarmee ook de toekomst van de categorie veilig te stellen.