NASCAR Cup-debuut valt Button zwaar: "Viel bijna flauw"

De NASCAR Cup Series deed zondag het Circuit of the Americas aan voor de zesde race van het seizoen. De coureurs legden een afstand van 68 ronden af op het 5,513 kilometer lange circuit in Austin, Texas, waar de Formule 1 met de veel snellere bolides 56 ronden rijdt. Het was dus een lange en uitdagende race voor de ervaren NASCAR-coureurs, maar er waren ook enkele debutanten bij.

Een daarvan was Jenson Button. De Formule 1-kampioen van 2009 begon als 24ste aan de race en kwam na een hectische slotfase als achttiende over de streep. Het was geen gemakkelijk debuut voor de Brit met startnummer vijftien, maar uiteindelijk was hij al tevreden dat hij de finishvlag zag.

"Het was een achtbaan van emoties", blikt Button terug op zijn NASCAR Cup-debuut. "Het was verschrikkelijk", vat hij zijn start samen. "Ik was waarschijnlijk laatste aan het einde van de rit. En ik had zoiets van: 'Iedereen: Ga erlangs. Ik moet gewoon rijden en in het ritme komen.' Ik ben nog nooit zo vaak te wijd door een bocht gegaan. Ik probeerde mijn auto de hele tijd goed te positioneren, maar zat er elke keer naast. Normaliter probeert niemand je buitenom in te halen als je een beetje langzaam door een bocht gaat, omdat ze het dan in de volgende niet redden. Maar hier doen ze dat wel. Al zij een wiel aan de binnenkant weten te zetten en je stuurt in, dan spin je."

Voor Button was de openingsfase, waarin hij hard terugviel, geen prettige. "Die eerste stint was echt slecht, het was gewoon beschamend", erkent Button. "Ik zat zo van: 'Jongens, we moeten een pitstop maken, nieuwe banden pakken en ik heb frisse lucht nodig.' Die kreeg ik ook. Het tempo was goed, net als de constantheid. Ik was echt blij en haalde een aantal auto's in, wat mooi was. We hadden wat pech met de safety car, aangezien deze twee ronden voor onze geplande pitstop de baan op kwam. We maakten de pitstop en de stint erna was chaos. Bovendien hadden we wat zaken veranderd, wat niet goed uitpakte. Ik had veel overstuur. De auto ging van geweldig naar lastig te besturen."

In zijn strijd om posities te winnen kwam Button oud-Formule 1-collega Kimi Raikkonen tegen. Die onderlinge strijd werd in het voordeel van de Finse wereldkampioen van 2007, die vorig jaar zijn NASCAR Cup-debuut maakte, beslist, al viel Raikkonen uiteindelijk terug tot P29. "Ik kreeg een enorme klap van Kimi, waarna ik terugviel. De auto voelde niet goed. Telkens als ik instuurde, begonnen de achterbanden te ratelen, gevolgd door overstuur. Het was echt lastig, maar richting het einde van de race namen we goede besluiten voor wat betreft de strategie."

De slotfase van de race verliep behoorlijk chaotisch. Vanwege incidenten ging de race tot driemaal toe over tot de overtime, waarbij de coureurs eerst één ronde zonder problemen moeten rijden waarna de witte vlag voor de laatste ronde wordt gezwaaid. Als er in die eerste ronde een crash is, wordt de gele vlag gezwaaid en begint het proces opnieuw. Het zorgde voor veel korte sprints in de slotfase, waar Button dan wel van genoot. "Ik genoot van die laatste drie herstarts. We positioneerden ons goed en hadden goede inhaalacties buitenom."

Jenson Button, Rick Ware Racing. Foto: Chris Graythen - Getty Images

Hitte

Waar de 43-jarige Brit minder van genoot, was de hitte. Het was met 27 graden zeer aangenaam te noemen voor de aanwezige fans, maar voor de coureurs was het flink zweten in de cockpits. Button worstelde om koel te blijven en geeft toe dat hij zelfs aan uitvallen dacht vanwege de hitte.

"Ik kwam als achttiende over de streep nadat ik bijna was gestopt vanwege de hitte-uitputting", legt Button uit. "Het was zo heet en ik had geen koeling in de stoel, dus dat hielp ook niet. Het was zelfs zo heet, dat ik dacht dat ik zou flauwvallen. Ik stopte dus twee keer voor een minuutje. Ze legden wat ijs op me, gaven me veel water en toen ging ik de baan weer op. Het scheelde niks of ik was uit de auto gestapt omdat ik dacht dat ik zou flauwvallen. Ik moet wel iets van acht of negen flessen water hebben gedronken tijdens de race. Het team hield me rustig, dat is de reden dat we uiteindelijk een goed resultaat hebben behaald. Dus ik was blij."

Het was voor Button niet zijn laatste keer in de NASCAR Cup. In juli stapt hij voor de tweede keer in, dan voor een race op het nieuwe stratencircuit van Chicago, tevens de eerste keer dat NASCAR op een stratencircuit rijdt. Een maand later doet hij mee aan de race op de road course van Indianapolis. Daarvoor gaat Button voor een nog grotere uitdaging: de 24 uur van Le Mans. Dat doet hij namens het Garage 56-project van NASCAR, in samenwerking met Hendrick Motorsports. Hij wordt dan vergezeld door zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en tweevoudig Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller.