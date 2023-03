Raikkonen ziet late gok in rook opgaan in NASCAR Cup op COTA

Kimi Raikkonen maakte vorig jaar zijn debuut in de NASCAR Cup Series, toen hij namens Trackhouse Racing op Watkins Glen reed. De race van de Finse Formule 1-kampioen van 2007 zat er toen vroegtijdig op na een crash in de busstop, maar het debuut smaakte naar meer.

Zondag stapte Raikkonen voor de tweede keer in bij Trackhouse Racing, dit keer op het voor hem bekende Circuit of the Americas, waar 'The Iceman' in 2018 nog zijn laatste Formule 1-race won. De kwalificatie verliep niet perfect voor Raikkonen, al bood startplek 22 hem genoeg uitzicht op een prima resultaat.

Raikkonen kon goed meekomen in het middenveld en had in de chaotische slotfase zelfs even zicht op de zege, aangezien hij met minder dan tien ronden te gaan op de vierde plek reed nadat hij een pitstop had gemaakt vlak voordat de gele vlag gezwaaid werd. Hij vocht voor elke positie, maar viel hard terug nadat hij zelf was gespind. Zo eindigde hij als 29ste, laatste van de coureurs die nog in dezelfde ronde als de leider reed.

"Het was niet zo slecht", vat Raikkonen zijn race kort samen. "We hadden wat pech met alle incidenten op de baan. Dat hoort er helaas bij. Toen hadden we geen banden meer en bleven de herstarts maar komen. Na die spin die ik had, waren de banden gewoon klaar. Het is jammer aangezien we er goed bij stonden, maar na de herstart was het een gevalletje 'verkeerde plek, verkeerde tijd'. We moesten uit de problemen zien te blijven in die eerste paar bochten, elke keer weer. Het leek er dan even op dat het goed liep, maar drie bochten later staat er iemand omgedraaid. Er komt wat rotzooi en geluk bij kijken."

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro. Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Poging drie

Waar van oud-Formule 1-collega Jenson Button, die op COTA zijn debuut maakte, bekend is dat hij nog terugkeert in de NASCAR Cup Series, is dat voor Raikkonen nog een vraagteken. Trackhouse Racing-eigenaar Justin Marks heeft wel al aangegeven dat Raikkonen altijd in de auto met startnummer 91 mag stappen.

Of Raikkonen al plannen heeft om terug te keren? "Ik weet het niet. Ik bedoel, niemand weet het. Het is heel jammer hoe het uiteindelijk is gelopen, maar we hebben het juiste gedaan. We stonden er bij. Wat er bij de herstart is gebeurd, is zoals het is. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Voor nu heb ik nog geen idee."