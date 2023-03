Formule 1-feest bij NASCAR op COTA: Dit moet je weten

The Iceman keert terug

Na zijn NASCAR Cup Series-debuut vorig jaar op Watkins Glen hintte Kimi Raikkonen al naar een terugkeer. De Fin, die net afscheid had genomen van de Formule 1 en wilde genieten van zijn vrije tijd, genoot overduidelijk van zijn debuut namens Trackhouse Racing Team, al was het er een van korte duur. Het veld reed door de busstop toen Austin Dillon in de #3 Richard Childress Racing na een tik van Ross Chastain in de #1 Trackhouse Racing Team de controle over zijn wagen verloor. Het leidde tot een opstopping waarbij Raikkonen met zijn #91 Chevrolet tegen de achterkant van de Nederlander Loris Hezemans knalde en tegen de bandenstapel tot stilstand kwam.

Raikkonen kon na de race niet garanderen dat hij zou terugkeren, al kon hij de glimlach niet onderdrukken toen hem gevraagd werd naar een eventuele comeback. Daar komt het nu dus inderdaad van, maar dan op een voor hem bekend circuit: Circuit of the Americas. De Formule 1-kampioen van 2007 won daar in 2018 nog zijn laatste Formule 1-race en blikt met een goed gevoel vooruit op zijn tweede NASCAR Cup-deelname, opnieuw namens Trackhouse Racing.

"Het helpt zeker dat ik het circuit al ken", zegt Raikkonen. "Maar een Formule 1-auto voelt natuurlijk heel anders aan dan een NASCAR-wagen. Ik moet, zodra ik de pits verlaat, goed onthouden dat er een stuk minder downforce is. Ik kijk uit naar de nieuwe poging. Hopelijk blijven we uit de problemen. Het gaat al met al lastig worden, maar ik verwacht wel dat het iets eenvoudiger wordt naarmate het weekend vordert. Ik heb nu in ieder geval een idee hoe we het weekend kunnen aanvliegen. Naar mijn mening ging het de vorige keer best goed. Gaat de auto ons een beter resultaat geven? Ik weet het niet, maar ik hoop het natuurlijk wel."

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro crasht op Watkins Glen. Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Button debuteert

Voor wie deze NASCAR Cup-race een compleet nieuwe is, is Jenson Button. De Formule 1-wereldkampioen van 2009 kruipt achter het stuur van de Ford Mustang met startnummer 15 en komt uit voor Rick Ware Racing, dat technische ondersteuning krijgt van Stewart-Haas Racing. De Brit, inmiddels 43 jaar, heeft sinds zijn Formule 1-afscheid wel al plaatsgenomen achter het stuur van een LMP2 voor de 24 uur van Le Mans, maar mag dit weekend wennen aan de brute V8 Next Gens van NASCAR, die een stuk minder downforce genereren.

Dat wennen zal Button wel nodig hebben, aangezien van hem, in tegenstelling tot Raikkonen, bekend is dat hij later dit jaar nog eens terugkeert in de Amerikaanse raceklasse. Button is in juli namelijk aanwezig bij de allereerste stratenrace van NASCAR ooit in Chicago en stapt een maand later in voor de race op de Indianapolis road course.

"Ik heb veel respect voor de coureurs in de Cup Series", zegt Button. "Er is zoveel talent, zowel op de ovals als de road courses. Tien jaar geleden zei men dat NASCAR-rijders niet op circuits kunnen rijden, maar ze hebben bewezen dat ze dat wel kunnen. Iedere keer als een voormalig Formule 1-coureur nu in een stockcar stapt, hebben ze het aanvankelijk lastig. Het duurt even voordat ze op snelheid komen, dus ik verwacht niet meteen vooraan mee te doen. Daarom is het rijden van meer dan één race voor mij de sleutel, zodat ik het beste uit mezelf en de auto kan halen."

Naast Raikkonen en Button keert NASCAR-legende Jimmie Johnson terug voor de race op het Circuit of the Americas en stapt IMSA-coureur Jordan Taylor, bekend van zijn alter ego Rodney Sandstorm, in de #9 Hendrick Motorsports van Chase Elliott, die nog steeds ontbreekt door een gebroken been, voor zijn NASCAR Cup-debuut.

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Foto: True Speed PR

Nieuwe rol voor Steiner

Een naam die misschien wat onverwachter is in dit rijtje, is Guenther Steiner. De Haas F1-teambaas maakt in Austin bij de Amerikaanse zender FOX zijn opwachting in het commentaarhokje. Daar zal de zeer uitgesproken Zuid-Tiroler vergezeld worden door de NASCAR Cup-kampioen van 2004, Kurt Busch, en Mike Joy.

Hoe gaat de NASCAR Cup-race in zijn werk?

De typisch Amerikaanse NASCAR Cup Series-races worden altijd afgetrapt met een ceremonie, bestaande uit een gebed, het tonen van de Amerikaanse vlag en het zingen van het Amerikaanse volkslied. Vervolgens klinkt het bekende 'drivers, start your engines', waarna de coureurs de motoren tegelijkertijd starten en de pace car volgen voor wat verkenningsronden. De pace car laat het veld vervolgens los, waarna de leider binnen een vastgesteld gebied op start/finish, de restart zone, op zijn gas moet gaan om de race officieel van start te laten gaan.

De NASCAR Cup Series-races zijn opgedeeld in stages. Zo heb je stage 1, stage 2 en de finish. Op het Circuit of the Americas rijden de coureurs 68 ronden. De coureurs rijden dus een langere afstand dan de Formule 1-coureurs doen, in langzamere auto's. Na elke stage (15 ronden/30 ronden/68 ronden) worden punten uitgedeeld en wordt de gele vlag gezwaaid voor een competition caution, zodat het veld weer bij elkaar komt.

Dat is voor deze race op COTA echter niet het geval. NASCAR heeft besloten om wel met de stages te werken, maar gaat dan géén gele vlag zwaaien. Dit moet zorgen voor een strategischere race, aangezien de competition caution het makkelijker maakte om pitstops te maken zonder al te veel posities te verliezen.

Hoe laat begint het en waar is de race te zien?

De traditionele Amerikaanse openingsceremonie voor de EchoPark Automotive Grand Prix NASCAR Cup Series op het Circuit of the Americas begint om 14.30 uur lokale tijd, wat betekent dat de Nederlandse fan door het ingaan van de wintertijd op zondag 26 maart om 21.30 uur moet inschakelen om van de actie te genieten. De gehele race is vanaf 21.30 uur te volgen op Ziggo Sport Racing en vanaf 23.00 uur, na de EK-kwalificatiewedstrijden, op Ziggo Sport Select.

Deelnemerslijst NASCAR Cup op COTA

No. Coureur Team Fabrikant 1 Ross Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet 2 Austin Cindric Team Penske Ford 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 4 Kevin Harvick Stewart Haas Racing Ford 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford 7 Corey Lajoie Spire Motorsports Chevrolet 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet 9 Jordan Taylor Hendrick Motorsports Chevrolet 10 Aric Almirola Stewart Haas Racing Ford 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 12 Ryan Blaney Team Penske Ford 14 Chase Briscoe Stewart Haas Racing Ford 15 Jenson Button Rick Ware Racing Ford 16 AJ Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet 17 Chris Buescher RFK Racing Ford 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 20 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota 21 Harrison Burton Wood Brothers Racing Ford 22 Joey Logano Team Penske Ford 23 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 31 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 38 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford 41 Ryan Preece Stewart Haas Racing Ford 42 Noah Gragson Petty GMS Motorsports Chevrolet 43 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet 48 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 50 Conor Daly TMT Racing Chevrolet 51 Cody Ware Rick Ware Racing Ford 54 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota 77 Ty Dillon Spire Motorsports Chevrolet 78 Josh Bilicki Live Fast Motorsports Ford 84 Jimmie Johnson Legacy Motor Club Chevrolet 91 Kimi Raikkonen Trackhouse Racing Team Chevrolet 99 Daniel Suarez Trackhouse Racing Team Chevrolet