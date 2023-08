Jenson Button verscheen afgelopen weekend weer aan de start bij de NASCAR Cup Series. Het was niet de eerste keer dat de voormalig Formule 1-coureur racete in de Amerikaanse klasse. Eind maart maakte de Brit zijn debuut op het Circuit of The Americas in Austin. Button stapte op Indianapolis in de #15 Rick Ware Racing Ford. Hij reed een prima tempo, maar kende verschillende tegenslagen. Een snelheidsovertreding, een aanvaring met Ricky Stenhouse en een straf voor het afsnijden van de baan, maakte het Button niet gemakkelijk.

"Het was fijn om in ieder geval de finish te halen", zegt Button, die eerder dit jaar achttiende werd in Austin. "De snelheid was er. Ik maakte echter fouten. Zaterdag was frustrerend, omdat het tempo er niet was, maar het team vond uiteindelijk een afstelling die werkte. Ik kon later remmen en daarom acties maken. Ik weet niet meer hoeveel auto's ik heb ingehaald. Bij mijn eerste pitstop reed ik alleen te snel door de pitstraat, daar kreeg ik een drive through voor. Dertig seconden in de pitlane verknalt je race en werpt je ver naar achteren. Daarna probeerde ik volgens mij Stenhouse in te halen. Hij tikte me in de rondte. Dat kostte me nog meer tijd. Het was niet geweldig."

De F1-kampioen van 2009 kon zijn weg vervolgen, maar de pech was nog niet over. "Aan het einde jaagde ik op Kevin Harvick. Ik blokkeerde en vloog in de eerste bocht door het gras, daar kreeg ik nog een stop-and-go-penalty voor. Het was een puinhoop, maar de snelheid was er. Die was goed! Ik denk dat wij de derde of vierde snelste tijd van de race reden, dus dat ging mooi. Het resultaat is alleen teleurstellend. Toch heb ik genoten. Ik heb veel mensen ingehaald en lekker geknokt. Dat kun je aan de auto wel zien!"

Button was niet de enige oud-F1-coureur in de race, ook Kamui Kobayashi was van de partij. Hij maakte zijn debuut in de #67 23XI Racing Toyota. Voor de Japanner verliep de race ook niet helemaal vlekkeloos. Ook hij kwam Stenhouse tegen. De Daytona 500-winnaar duwde hem in een spin, waardoor Kobayashi een aantal plekken verloor. Hij zou uiteindelijk 33e worden, maar had de snelheid om in de top-25 te geraken. "Ik was aan het wachten op een caution", opent de Japanner na afloop. "Die kwam alleen niet, toch heb ik van alles genoten. 77 rondjes zonder neutralisatie, is trouwens best lang. De snelheid was in orde. Ik werd nog wel geraakt door iemand, maar dit is NASCAR. Het racen is verder geweldig. Het is een gaaf kampioenschap en het was een geweldige ervaring. Dit was een droom die uitkwam."