Ware maakt IndyCar-debuut voor Dale Coyne op Road America

Voorafgaand aan het IndyCar-seizoen maakte Dale Coyne Racing al bekend dat het een samenwerking aanging met Rick Ware Racing. Het doel was om in 2021 twee auto’s in te zetten: de bolide met startnummer 51 rijdt het hele seizoen, terwijl de auto met nummer 52 bij een select aantal races aan de start zou verschijnen. De komende race op Road America is de eerste keer dat die bolide aan het vertrek staat en dat geeft Cody Ware, de zoon van Rick Ware, de gelegenheid om zijn IndyCar-debuut te maken.

Ware racet dit jaar in de NASCAR Cup Series, die komend weekend op de Nashville Superspeedway rijden. De 25-jarige coureur van Rick Ware Racing laat die race echter aan zich voorbijgaan, zodat hij op Road America kan debuteren bij het team van zijn vader. Eerder dit jaar testte Ware al op Sebring en Road America, dit weekend volgt dus zijn racedebuut. “Het is een enorme eer om onderdeel te zijn van een IndyCar-race. Ook is het een surrealistische ervaring”, vertelde Ware, die daarbij aangaf dat hij niet had verwacht in de single-seaters terecht te komen.

In dergelijke auto’s heeft de Amerikaan weinig ervaring en dus staat hij voor een steile leercurve. Hij hoopt daarom ook op enige hulp van teamgenoten Romain Grosjean en Ed Jones. Jones zit in de tweede fulltime inschrijving van Dale Coyne Racing, die het samen met Vasser Sullivan heeft ingeschreven. “Road America is de ideale plaats om mijn debuut te maken en ik heb heel veel zin om te leren en het allemaal in mij op te nemen”, vervolgt Ware. “Ik heb in Romain Grosjean en Ed Jones twee geweldige teamgenoten. Dat gaat me helpen om iets van de leercurve af te schaven, al is het effect minimaal.”