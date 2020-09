Zarco trekt boetekleed aan na ten val brengen Dovizioso

Zarco moest in bocht 2 aan de noodrem trekken nadat Ducati-rijder Danilo Petrucci bijna ten val kwam en moest corrigeren. Zarco moest remmen en verloor daarbij de controle over de voorkant van de machine. Hij raakte Dovizioso vervolgens en beiden eindigden in de grindbak. Voor aanvang van de race in Barcelona was Dovizioso de leider in het wereldkampioenschap, maar nu staat hij op 24 punten van racewinnaar Fabio Quartararo.

“Ik voel me redelijk verdrietig”, reageerde Zarco op het voorval. “Het weekend ging redelijk goed en ik had mooie dingen in gedachten voor de race. Het is heel pijnlijk dat we de race vervolgens zagen eindigen in de tweede bocht. Dat doet pijn, daar zit ik mee in m’n maag. Mijn start was correct. Danilo remde op een geweldige manier voor de eerste bocht en hij haalde me in. Toen we van richting veranderden [richting bocht 2] ging hij bijna onderuit omdat de temperatuur aan de linkerkant zo koel was. We moesten daarmee erg voorzichtig zijn. Mijn reflex was om hem niet te raken, ik moest remmen en crashte. Het probleem is dat Dovi me niet kon ontwijken en zo lagen er twee Ducati’s op de grond. En vooral het feit dat Andrea getroffen werd is jammer, hij speelt voor het kampioenschap. Dat geeft me een verdrietig gevoel, als ik niet geremd zou hebben was ik tegen Danilo aangereden en had het op dezelfde manier geëindigd.”

Dovizioso kende toch al een dramatisch weekend, maar maakte wel een goede start. Hij zat bij de eerste bocht in de top-tien nadat hij als zeventiende moest vertrekken. De Italiaan deed het af als een ‘race-incident’. “Mijn tempo in de trainingen was niet slecht en ik denk dat het ongeveer hetzelfde was als Pecco [Bagnaia]. Aan het eind van de race was hij heel snel”, verklaarde Dovizioso na afloop. “Ik weet niet of hij iets gevonden heeft of dat dit gewoon binnen de mogelijkheden lag. Het was belangrijk een goede start te maken en dat deed ik, ik was daar blij mee. Mee heb ik er niet over te zeggen. Het was een race-ongeluk, daar hoeven we verder ook niet op in te gaan. Ik ben heel erg teleurgesteld, het is heel frustrerend als zoiets gebeurt. Ik kon er niets aan doen. We hebben voor het kampioenschap veel punten verloren vandaag.”