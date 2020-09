Rossi na tweede crash op rij: “Titelkansen zijn om zeep”

Rossi werkte in Barcelona zijn sterkste weekend van het seizoen af, maar ging in de zestiende ronde onderuit toen hij op de tweede plaats lag. In de tweede bocht van het Circuit de Barcelona-Catalunya viel Rossi toen hij naar links wilde sturen en de voorkant verloor. Na weer een nulscore staat Rossi op vijftig punten achterstand van WK-leider en racewinnaar Fabio Quartararo. Het was voor Rossi al zijn derde DNF van het seizoen.

“Ik wil niet wanhopen, we hebben een goed weekend gehad, ik reed goed, ik heb genoten en heb voor de overwinning kunnen rijden”, keek Rossi terug. “We zijn bezig met interessante dingen wat betreft de afstelling van de motor. Het kampioenschap is misschien om zeep, maar er is nog een goede reden om van nu tot het eind van het seizoen te hard te blijven werken. Zolang er nog een mathematische kans is, kan het nog. Maar helaas heb ik al drie nulscores en ben ik nu twee keer op rij door eigen fout gevallen. En in de eerste race ging de motor stuk. Dat maakt het wel lastig. We hebben nog veel races te gaan en kunnen echt wel snel zijn, als ik op deze manier kan rijden kan ik overal snel zijn.”

Rossi verklaarde dat hij niet genoeg bezig was met de temperatuur van zijn voorband toen hij in de bocht naar links onderuitging. De Italiaan was op dat moment aan het pushen om zijn jongere merkgenoot Fabio Quartararo bij te kunnen benen. “We begonnen heel goed aan de race, we hadden een aardig tempo te pakken en ik probeerde de beide banden echt met respect te behandelen. Ik wist dat iedereen aan het eind van de race op de limiet zou zitten”, vervolgde Rossi. “We hadden een goed tempo en reden vooraan, maar ik heb niet veel kunnen pushen. Franco maakte een fout in bocht 1 en vanaf dat moment wilde ik pushen, de achterstand op Fabio moest niet te groot worden. Maar toen maakte ik zelf de fout. Als ik kijk naar de data is het echt vergelijkbaar met de ronde ervoor, maar ik moest beter kijken naar de temperatuur van de linker voorband.”

Met medewerking van Lewis Duncan