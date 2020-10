Viñales verklaart bijzondere regenstart zonder launch control

Bij de natte start op Le Mans besloot Viñales om zonder launch control te starten, elektronica die voor betere tractie moet zorgen bij de start. Dat had hij tijdens de trainingen enkele keer met succes geprobeerd, maar bij de start van de race liep het mis en viel hij terug tot in het pak. Daardoor werd hij door teamgenoot Valentino Rossi van de baan geduwd in de Dunlop-chicane.

Viñales kwam uiteindelijk nog terug tot de tiende plaats, maar verloor door die keuze dus de kans op een goed resultaat. Maar waarom deed hij dat? De Spanjaard legde in Aragon uit dat hij KTM-testrijder Dani Pedrosa bij een test in Portimao die techniek zag uitproberen en Pedrosa daarbij snel wegkwam.

"Ik zag in Portimao dat Pedrosa startte zonder de elektronica en de starts leken echt snel", verklaarde Viñales. "Dus ik heb dat ook geprobeerd en tijdens de trainingen startte ik heel goed, beter dan een normale start. Maar tijdens de race was het lastiger. Tijdens de training heb je vijf liter brandstof in de motor en bij de start van de race is dat 20. Dat is toch altijd anders. Ik zal dus nog meer moeten oefenen om competitief te zijn."

Viñales staat er in dit knotsgekke MotoGP-seizoen 2020 nog altijd goed voor in de WK-stand ondanks zijn tiende plaats in Le Mans. Hij trekt naar MotorLand Aragon met 19 punten achterstand op leider Fabio Quartararo. Het lange rechte stuk in Aragon zou een probleem kunnen vormen door de Yamaha M1, die sukkelt met een gebrek aan vermogen, maar Viñales denkt dat de bochtige delen van het circuit dat kunnen goedmaken.

"Het lange rechte stuk wordt voorafgegaan door een heel trage bocht, wat een nadeel zal zijn", aldus Viñales. "Maar er zijn veel snelle bochten en daarin hebben we dit jaar veel tractie. We zullen in de eerste drie sectoren dus hard moeten werken zodat we in de vierde sector geen groot nadeel krijgen. De sleutel is dus om een supersector te rijden in sector drie. Als ik met iemand de strijd moet aangaan in de laatste ronde dan kan ik iemand inhalen in sector drie. Dat wordt de sleutel tot dit weekend."