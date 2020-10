Viñales topt uitgestelde eerste training Aragon, crash Quartararo

De begintijd van de eerste vrije training werd vrijdagochtend met een half uur uitgesteld omdat de baantemperatuur onder de kritieke ondergrens lag. Tijdens de voorgaande Moto3-training lag de temperatuur op zo'n 7 graden Celsius terwijl de Michelin-banden minimaal 12 graden Celsius nodig hebben om überhaupt te kunnen werken. Om 10.25 uur was de baan in een iets betere staat waarna de wedstrijdleiding besloot om het circuit vrij te geven en VT1 te laten beginnen.

Die eerste training ging van start zonder Valentino Rossi. De Italiaan testte donderdag positief op het coronavirus en is als gevolg daarvan niet naar Aragon afgereisd. Zijn teamgenoot Maverick Viñales kwam daarentegen aardig goed voor de dag in de eerste training. De Spanjaard klokte vroeg in de sessie al een 1.49.866. Die tijd bleek ook goed voor de eerste plaats, de beide Petronas Yamaha SRT-coureurs deden in de slotfase niet mee om de snelste tijden. Dat kwam door twee crashes: Franco Morbidelli kwam enkele minuten voor het eind van de sessie ten val in bocht 14, Fabio Quartararo ging met een nare smak tegen het asfalt nadat de voorband niet thuis gaf in de laatste vliegende ronde. De Fransman had pijn in zijn heup, maar kon op eigen kracht terugkeren naar de pitbox. Morbidelli en Quartararo eindigden wel als tweede en derde.

Alex Marquez eindigde als vierde voor Takaaki Nakagami, Joan Mir en Pol Espargaro. Cal Crutchlow tekende weer voor een top-tien, hij werd achtste met een 1.50.598. Alex Rins werd negende voor Aleix Espargaro. Jack Miller was de eerste Ducati-coureur op de twaalfde plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Aragon - Vrije training 1