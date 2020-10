Yamaha: Geen plannen om Rossi te vervangen tijdens Aragon 2

Rossi leverde donderdag een positieve coronatest af en moet als gevolg daarvan de Grand Prix van Aragon missen. Volgend weekend staat de tweede Aragon-race op het programma en ook dan is het zeer onzeker of Rossi alweer terug kan keren. Yamaha stelt dit weekend geen vervanger aan, maar er werd natuurlijk wel gespeculeerd over een eventuele terugkeer van Jorge Lorenzo. De Yamaha-testrijder heeft sinds het begin van dit jaar vier dagen op een MotoGP-machine gezeten, recent nog tijdens de tweedaagse Algarve-test. Hij heeft echter nog niet gereden met de 2020-versie van de M1.

Meregalli zegt dat Lorenzo een optie is als Rossi ook nog de beide races in Valencia moet missen, maar denkt dat de drievoudig wereldkampioen meer tijd nodig heeft om competitief te zijn in de MotoGP. Op het circuit van Portimao was Lorenzo namelijk vier seconden langzamer dan Aprilia-coureur Aleix Espargaro. “We ontvingen gisteren een onaangename verrassing, dat hadden we niet verwacht”, aldus Meregalli tegenover MotoGP.com. “Valentino deed alles om veilig te blijven, maar hij is helaas besmet geraakt. Nu hopen we slechts dat hij zo snel mogelijk terug kan keren, al heeft hij last van een paar symptomen. We verwachten dat hij in Valencia weer kan rijden, maar eerlijk gezegd denken we dat hij niet terug zal zijn voor Aragon 2. Op dit moment hebben we nog niets besproken om hem hier te vervangen, ik denk eerlijk gezegd ook niet dat we dat doen.”

In gesprek met het Italiaanse Sky Sports vervolgde Meregalli: “We hebben nu tien dagen om een eventuele vervanger voor Aragon 2 aan te wijzen, maar we hebben met niemand gesproken. Ik sluit Lorenzo niet uit, maar ik denk dat het na de test in Portimao wel duidelijk is dat hij iets meer moet rijden. Mocht Valentino nog niet klaar zijn voor een terugkeer in Valencia, dan zullen we Lorenzo serieus overwegen. Hij heeft anderhalve dag voor ons gereden in Sepang in februari, daarna heeft hij niet weer op een motor gezeten. We hebben ook met onze rijders gesproken, ondanks dat ze deelnemen aan een kampioenschap moeten ze blijven rijden. Jorge heeft wel wat van zijn snelheid, remgedrag, acceleratie verloren, hij moet zeker meer op de motor zitten.”

Met medewerking van Matteo Nugnes