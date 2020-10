Rossi mist Aragon GP na positieve coronatest

Rossi voelde zich donderdagochtend na het wakker worden niet fit en heeft daarna onmiddellijk artsen ingeschakeld om twee tests uit te laten voeren. De snelle test kwam als negatief uit de bus, de reguliere PCR-test bleek wel positief te zijn. Rossi kreeg donderdagmiddag om 16.00 uur het nieuws te horen en heeft zijn team op de hoogte gebracht dat hij niet naar Aragon komt.

In een persbericht laat Yamaha weten dat de situatie van de coureur in de gaten gehouden wordt door zijn artsen in Tavullia. In datzelfde communiqué laat het team overigens weten dat Rossi niet in contact is geweest met personen die op dit moment in Aragon zijn, waaronder rijders van de VR46 Academy, personeel van VR46 en teamleden van het Monster Energy Yamaha MotoGP-team.

Rossi reageerde op het nieuws: “Helaas voelde ik me vanochtend na het wakker worden niet goed. Ik voelde me lamlendig en had lichte koorts. Ik heb onmiddellijk de dokter gebeld en die heeft me twee keer getest. De snelle PCR-test was negatief, net als de [verplichte] test die ik dinsdag gedaan heb. De tweede test, waar ik om 16.00 uur de uitslag van kreeg, was wel positief. Ik ben heel teleurgesteld dat ik de race in Aragon moet missen. Ik ben van nature optimistisch, maar ik verwacht dat de tweede race in Aragon ook een ‘no go’ zal zijn…”

Boosheid overheerst op dit moment bij de 41-jarige Italiaan: “Ik ben boos en teleurgesteld omdat ik m’n best gedaan heb om de protocollen te volgen, de test van dinsdag was negatief. Sinds mijn terugkeer uit Le Mans ben ik in zelfisolatie gegaan. Het is nu eenmaal zoals het is, ik kan de situatie niet veranderen. Ik volg nu het medisch advies en hoop dat ik snel weer de oude ben.”

Het is niet bekend of Yamaha een vervanger oproept voor de Grand Prix van Aragon. Het is voor Yamaha de tweede besmetting binnen een week. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk moesten zes personeelsleden van het fabrieksteam verstek laten gaan vanwege een positieve test. Het ging hierbij om een engineer, maar ook Yamaha-projectleider Takahiro Sumi moest isoleren in Andorra.

Rossi staat momenteel op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap MotoGP. Na drie achtereenvolgende DNF's in Misano, Barcelona en Le Mans had hij de hoop op een tiende wereldtitel opgegeven.