Viñales domineert tweede oefensessie op Phillip Island

Het contrast bij aanvang van de tweede training was groot ten opzichte van eerder op de dag toen het nog regende tijdens de eerste training. Het circuit was volledig opgedroogd en dus konden de rijders zich opmaken voor een van de weinige droge trainingen van dit weekend. De sessie ging van start zonder Fabio Quartararo, hij kwam niet in actie als gevolg van een crash in de eerste training.

Viñales ging al aan kop in de eerste sessie en herhaalde dat in de tweede training. De Spanjaard was overtuigend de snelste op het circuit waar hij vorig jaar zegevierde. VIñales noteerde in zijn voorlaatste ronde een 1.28.824 en dat was ruim genoeg voor de eerste plaats. Hij was bijna een halve seconde sneller dan Andrea Dovizioso terwijl Cal Crutchlow op de derde plaats eindigde.

Ook de Ducati’s van Danilo Petrucci en Jack Miller kwamen goed voor de dag, zij werden vierde en vijfde. Marc Marquez eindigde op de zesde plaats en had aan het eind van de sessie nog een momentje met uitgerekend zijn teamgenoot Jorge Lorenzo. De wereldkampioen was bezig met een snelle ronde toen Lorenzo langzaam reed aan de binnenkant van de bocht. Marquez reed aan de buitenkant langs Lorenzo, maar de twee kwamen wel met elkaar in aanraking.

Valentino Rossi eindigde op de zevende plaats voor Alex Rins en Franco Morbidelli. Aleix Espargaro beleefde een dramatische ochtendsessie, maar stond er goed bij in de middag. Hij werd tiende op negen tienden van Viñales. Joan Mir en Karel Abraham vielen net buiten de top-tien, Francesco Bagnaia eindigde achter landgenoot Andrea Iannone als veertiende.

Voor Johann Zarco was de tweede training weer volledig nieuw omdat hij de RC213V ook in het droge moest leren kennen. Hij eindigde op de vijftiende plaats, net voor Jorge Lorenzo en Pol Espargaro. Die laatste ging in de slotfase van de sessie hard onderuit in bocht 8, maar bleef daarbij ongedeerd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Vrije training 2