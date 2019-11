Quartararo spreekt van geluk na crash op Phillip Island

De coureur werd in de ochtendsessie op het natte circuit van Phillip Island van zijn machine geworpen toen hij instuurde in de langzame Siberia-bocht. De jongeling moest voor controle naar het medisch centrum op het circuit. Hoewel er geen breuken geconstateerd werden, had de coureur een flinke bloeduitstorting waaraan hij behandeld moest worden. Zijn team besloot hem in de tweede vrije training aan de kant te houden. Zaterdagochtend wordt er opnieuw bekeken of de coureur kan rijden.

Lees ook: Viñales domineert tweede oefensessie op Phillip Island

Gevraagd naar een verklaring voor de crash, zei Quartararo dat hij met zijn hand in de fairing bleef hangen toen hij van zijn machine vloog. “Ik heb eigenlijk best veel pijn”, erkende hij tegenover de verzamelde pers waaronder Motorsport.com. “Ik wilde heel graag rijden in de tweede vrije training, maar ik voelde me niet goed genoeg. We zullen morgen zien of ik fit genoeg ben, maar dit was geen fijne crash. Ik heb pijn, maar er is gelukkig niets gebroken. We doen ons best om er morgen weer te zijn. Als we kunnen rijden is het goed, maar we nemen geen risico. Ik ben vooral blij dat ik niets gebroken heb. Ik remde niet en verloor de achterkant. De achterband kreeg ineens weer grip en toen werd ik gelanceerd. Ik heb geluk gehad, ik smakte met m’n enkel op het asfalt. Mijn hand bleef in de motor steken, maar ik ben heel blij dat ik niets gebroken heb.”

Quartararo legt uit waardoor de crash ontstond. “Ik heb niet genoeg ervaring in de regen”, voegde hij toe. “Ik had de verkeerde mapping geselecteerd. Het gaat erom dat ik hier weer van leer. We hebben nog niet veel crashes meegemaakt, maar ik denk dat ik ervan kan leren. We weten waarom ik crashte, nu moeten we zien hoe de pijn zich ontwikkelt.”

De 20-jarige Quartarararo stelde een week geleden in Japan de rookietitel al veilig, ook het klassement voor satellietrijders kan hij in zijn voordeel beslissen als hij zondag veertien punten meer scoort dan Jack Miller.

Met medewerking van Oriol Puigdemont