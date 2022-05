Rossi’s startnummer 46 wordt nooit meer gebruikt in de MotoGP

De ceremonie voor het terugtrekken van startnummer 46 staat gepland voor de Grand Prix van Italië, die eind deze maand in Mugello verreden wordt. Valentino Rossi zal zelf ook aanwezig zijn bij de ceremonie, die kort voor de start van de kwalificatie op zaterdag plaatsvindt. In een statement laat Dorna Sports weten: “Het nummer 46 zal voortaan niet meer gebruikt worden in de MotoGP-klasse, een ceremonie daarvoor wordt gehouden op het Autodromo Internazionale del Mugello. Het is een eerbetoon aan negenvoudig wereldkampioen en MotoGP Legend Valentino Rossi, die in Italië in stijl afscheid neemt van het nummer.”

Het is een opvallende gebeurtenis. Het terugtrekken van startnummers wordt doorgaans gedaan voor rijders die tijdens het racen overleden zijn. Rossi liet nog niet zo lang geleden weten zelf geen voorstander te zijn van het terugtrekken van startnummer 46. “Ik heb nagedacht over mijn startnummer, maar mijn eerste ingeving is dat het nummer niet teruggetrokken moet worden”, zei de negenvoudig wereldkampioen, die afgelopen november afscheid nam van de MotoGP. “Het moet beschikbaar blijven voor een rijder die met dat nummer wil rijden.”

In de afgelopen jaren zijn onder andere de startnummers van Nicky Hayden (#69), Shoya Tomizawa (#48) en Marco Simoncelli (#58) teruggetrokken. Kevin Schwantz was een van de eerste rijders wiens startnummer #34 teruggetrokken werd. Het werd gedaan als eerbetoon aan de prestaties van de Amerikaan, die in 1993 wereldkampioen werd in de 500cc-klasse.

Na zijn afscheid uit de MotoGP werd Rossi al geëerd door de organisatie door hem tot MotoGP Legend te benoemen. Rossi is nu actief in de GT3-racerij. Hij komt voor WRT Audi uit in de GT World Challenge Europe. Dit weekend racet hij in Magny-Cours.