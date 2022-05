Quartararo treurt niet om vierde startplek: “We kunnen winnen”

Quartararo perste er zaterdagmiddag in het tweede deel van de kwalificatie een 1.30.688 uit. Dat bracht hem op de vierde plek. “Dit was het maximale”, erkent Quartararo, die dit seizoen pas twee keer vanaf de eerste startrij aan een race begon. “Deze ochtend reed ik in de derde training mijn snelste tijd, die evenaarde ik in de middag. We zitten echt op de limiet en daarom is het moeilijk om alle sectoren aan elkaar te knopen. Als we alle ideale sectoren optellen, staan we er wel bij. Maar ik jaag mezelf over de kling, het is niet anders. Ik heb veel geleerd van deze lastige situatie.”

In de kwalificatie moest Quartararo zijn meerdere erkennen in Francesco Bagnaia en Jack Miller van Ducati alsmede Aleix Espargaro van Aprilia. “Ze zijn niet bij te houden op dit moment, daar kunnen we duidelijk over zijn. Het hangt af van de baan, maar op Jerez en hier staan ze duidelijk voor. Er staan vier Ducati’s op de eerste twee rijen. Je weet dat ze op een enkele ronde het verschil kunnen maken, wij worstelen daar juist mee. De andere Yamaha-rijders doen eigenlijk niet mee, ik doe mijn best.”

Op racetempo heeft Quartararo meer vertrouwen. “Dat is het belangrijkste, ik denk dat we op dat vlak erg goed zijn. We hopen op een goede race morgen. Ik denk ook dat we de potentie hebben om te winnen.” Bevreesd voor een oververhitte voorband, zoals in Jerez gebeurde, is hij niet. “Het is anders, in Jerez hadden we problemen. Daar zaten we al op de hardste compound en had ik ook problemen als ik alleen reed. In de vierde training was het niet goed, maar dat is logisch als je achter iemand zit. Hier hebben we de zachte band en heb ik geen problemen, ik maak me er geen zorgen over. Het is een lange race, 27 ronden in Le Mans, maar we hebben een goed tempo.”

Le Mans zou Le Mans niet zijn als de weersverwachting voor zondag regen geeft. “Ik hoop dat het droog blijft”, zegt Quartararo, “maar zelfs als het regent maakt het niet uit. We hebben het dit weekend goed voor elkaar, hopelijk is het droog.”