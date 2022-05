Kwalificatie 1: Bezzecchi op zeven duizendsten van stunt

Met de ongekende snelheden in de derde vrije training, bleven enkele goede coureurs buiten de top-tien steken. Oud-wereldkampioen Joan Mir van de geplaagde Suzuki-formatie was een van hen. Hij had een vrij aardig racetempo, zo bleek in de vierde training. Maar om een goed resultaat neer te zetten in de race, had hij ook een goede kwalificatie nodig. Hij opende de eerste kwalificatiesessie met een 1.31.252 en stond daarmee even aan kop in de eerste run. Jorge Martin dook er echter vrij snel onderdoor, de Spanjaard klokte 1.31.138 in zijn eerste poging. Marco Bezzecchi stond op de derde plaats, maar hij moest net als Johann Zarco op vrijdag rechtdoor in de grindbak na de flauwe bocht naar rechts. Net als zijn Franse merkgenoot bleef Bezzecchi overeind, al stak hij zijn frustraties niet onder stoelen of banken.

Mir was daardoor niet helemaal veilig en dat realiseerde hij zich ook. Zijn eerste ronde in de tweede run ging de mist in bij het insturen van Chemin aux Bœufs, maar de tweede ronde was raak. Mir ging met 1.30.933 weer naar de koppositie. Hij kon daarna nog een keer aanzetten voor een poging, maar keek toch vooral naar de andere rijders. Bezzecchi kwam in zijn eerste poging niet tot een verbetering. Martin reageerde wel sterk en ook Bezzecchi begon een ronde later sterk. Martin kwam tot 1.30.804 en sprong over Mir heen. De Suzuki-man was niet bezig aan een verbetering en dus waren alle ogen gericht op Bezzecchi. De V46-man bleef echter steken op zeven duizendsten van Mir.

Maverick Viñales bakte er niets van in zijn eerste run, maar kwam in de tweede nog aardig naar voren. Het was niet genoeg om door te gaan, maar hij bleef achter Jorge Martin, Joan Mir en Marco Bezzecchi steken op de vierde plaats. Luca Marini werd weer verslagen door zijn teamgenoot, hij werd vijfde. Fabio di Giannantonio werkte op de Gresini Ducati een sterke sessie af, hij werd zesde voor de beide fabrieksrijders van het teleurstellende KTM. Miguel Oliveira werd zevende voor Brad Binder. Franco Morbidelli kan nog altijd geen indruk maken op de fabrieks-M1, hij werd negende en eindigde daarmee net voor Andrea Dovizioso.

Alex Marquez blijft worstelen met de Honda en kwam zaterdag in Q1 tot de elfde tijd voor Remy Gardner, Darryn Binder en hekkensluiter Raul Fernandez.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Kwalificatie 2: Quartararo en Zarco niet op de eerste rij

Met Martin en Mir waren de twaalf rijders voor Q2 bekend en kon de jacht op nóg een ronderecord beginnen. Voor de volgepakte tribunes van het Bugatti Circuit in Le Mans mochten ook beide Fransozen hun kunsten vertonen. Johann Zarco had eerder op de dag het ronderecord aangescherpt naar 1.30.537. Zijn landgenoot Fabio Quartararo was maar een fractie langzamer in de derde training, maar wist dat het halen van pole-position voor de race wederom erg belangrijk was om vooraan een vrije race te kunnen rijden.

Het was echter Jerez-winnaar Francesco Bagnaia die opende met de snelste tijd. Hij klokte achtereenvolgens 1.30.910 en 1.30.699 en stond fier aan kop. Het duurde maar even voordat Quartararo zijn draai gevonden had. De coureur uit Nice counterde de tweede ronde van Bagnaia met een 1.30.688. Jorge Martin noteerde intussen de derde tijd voor Aleix Espargaro en Enea Bastianini. Zarco had nog geen toptijd gereden, hij liet in de eerste run maar liefst acht tienden liggen op zijn snelste tijd van zaterdagochtend.

In de tweede run zochten de beide Ducati-fabriekscoureurs elkaar op en dat bleek een succesvolle tandem. Bagnaia reed vooraan en verbeterde zijn tijd naar 1.30.450, opnieuw een ronderecord. Jack Miller volgde in zijn kielzog en ging naar 1.30.519. Quartararo probeerde te counteren, maar kon niet. Hij verbeterde zijn tijd niet meer in het tweede deel van de sessie. Zo kon het gebeuren dat ook Aleix Espargaro er nog onderdoor kwam.

De Aprilia-rijder klokte 1.30.609, goed voor een plek op de eerste rij. Quartararo bleef daardoor steken op de vierde plek, nipt voor Enea Bastianini op de Ducati GP21. Johann Zarco kwam voor eigen publiek niet verder dan de zesde plaats. Joan Mir werkte een redelijke kwalificatie af door zijn teamgenoot te verslaan, maar P7 was het maximale. Alex Rins werd achtste voor Jorge Martin. Marc Marquez moest het na een crash in de vierde training zien te rooien met slechts één motor, maar bleek niet in staat om de toprijders te bedreigen. Hij eindigde op de tiende plek voor merkgenoten Pol Espargaro en Takaaki Nakagami.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Frankrijk