Rossi: Missen van tiende wereldtitel smetje op MotoGP-loopbaan

Rossi maakte voor de Grand Prix van Stiermarken bekend dat hij aan het eind van dit seizoen zijn laatste Grand Prix rijdt. De Italiaanse motorsportlegende heeft er dan 26 seizoenen op zitten. In die tijd heeft hij negen wereldtitels verzameld, waarvan zeven in de MotoGP. In totaal pakte hij 115 overwinningen. Rossi kwam enkele keren dicht bij een achtste wereldtitel in de MotoGP, maar twee keer (in 2006 en 2015) verloor hij de strijd in de laatste race van het seizoen. Dankzij zijn huidige achterstand van 139 punten in het wereldkampioenschap zal Rossi de gedroomde tiende wereldtitel niet meer aan zijn palmares toevoegen. Gevraagd of hij op dat vlak spijt heeft van sommige momenten in zijn carrière, liet Rossi weten geen wrok te koesteren. Wel denkt Rossi dat hij een tiende wereldtitel verdiend zou hebben.

“Ik heb geen spijt van bepaalde keuzes die ik gemaakt heb, echt niet”, aldus Rossi. “Het racen met Ducati [in 2011 en 2012] was heel moeilijk omdat er niet gewonnen werd, maar ik vond het een prachtige uitdaging. Een Italiaan op een Italiaanse motor, als we hadden kunnen winnen was dat een historische prestatie geweest. Het enige is dat ik een beetje verdrietig ben om het missen van een tiende wereldtitel. Ik denk dat ik het met mijn niveau en snelheid wel verdiend zou hebben. Twee keer heb ik de titel in de laatste race verloren, ik had het denk ik wel verdiend om een tiende te pakken. Maar zo gaat het nu eenmaal. Ik mag verder niet klagen over wat ik in mijn carrière bereikt heb.”

Wat gaat Rossi missen na zijn MotoGP-loopbaan?

Gevraagd wat Rossi gaat missen van zijn leven als MotoGP-coureur, verklaarde hij: “Het leven van een atleet zal ik wel missen: elke ochtend opstaan met een doel om ergens voor te trainen en te proberen om te winnen. Dat is mijn leven. Verder zal ik het missen om te rijden op een MotoGP-motor, dat is een geweldig gevoel. Dat brengt veel emoties teweeg. Ten tweede is het werken met het team iets wat ik ga missen. We beginnen op donderdag altijd al met het oplossen van allerlei details. Het werken met engineers, monteurs en data-analisten is altijd erg leuk om te doen. En daarnaast ga ik het gevoel van de zondagochtend missen. Twee uur voor de race voel je de zenuwen en ben je bang, je weet dat de race om twee uur begint. Dat zijn dingen die ik ga missen en die je niet zo snel weer kunt vinden.”