Minder focus op data bij Binder: “Op eigen instinct vertrouwen”

Binder verbaasde vorig jaar vriend en vijand door in zijn debuutseizoen een Grand Prix te winnen. Op het circuit van Brno was hij de beste na een overtuigende openingsfase. Dit seizoen begon de man uit Potchefstroom wisselvallig, al had dat ook te maken met de problemen met de KTM RC16. Binder scoorde zijn beste resultaat kort voor de zomerstop in Duitsland, waar hij op de vierde plaats aan de meet kwam. Desondanks merkte de talentvolle rijder tijdens de zomervakantie op dat er toch nog wel een en ander te verbeteren valt.

“Het is goed om een beetje tijd te nemen en te reflecteren op wat je moet doen om beter te worden”, verklaarde de KTM-coureur. “Wat mij betreft moet ik meer op mijn instinct vertrouwen op de baan. Ik moet gaan rijden en er gewoon van genieten. Ik heb de laatste races voor de zomerstop misschien wel te veel naar data gekeken en dacht ik te veel na over het rijden. Zo ben ik helemaal niet. Ik wil graag de focus leggen op het rijden in het moment en het genieten van de sessies op de baan. Ik moet weten hoe ik goed kan rijden met de motor en dan kan ik ook vooraan meedoen.”

Het komt er kort gezegd op neer dat Binder meer naar zichzelf moet luisteren om vooruitgang te boeken. “Zo kun je het wel zeggen. Ik heb gekeken naar de data en misschien wel iets te veel. Ik keek hoe ik sneller kon worden, maar dat is niet altijd mijn stijl. De manier waarop ik de motor het liefste rijd is anders dan anderen. Wanneer je de data te aandacht bestudeert, zorgt dat voor meer onzekerheid dan wat dan ook. Op het circuit dacht ik meer aan hoe ik het moest doen in plaats van het gewoon te doen.”

Binder evenaarde zondag in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen. Vanaf de zestiende startplek reed de Zuid-Afrikaan flink naar voren tot hij in de laatste ronde de vierde plek overnam van Takaaki Nakagami. In het MotoGP-kampioenschap staat Binder op de achtste plaats, een plek achter teamgenoot Miguel Oliveira.