Het rijdersdilemma van Petronas SRT voor het MotoGP-seizoen 2022

Sinds de entree van SRT in de MotoGP in 2019 maakt het team grote stappen. De formatie heeft al heel wat mooie successen geboekt met speerpunten Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. Niemand had dan ook kunnen bevroeden dat de renstal voor 2022 de grootste moeite zou hebben om rijders te vinden. Opmerkelijk, gezien de razendsnelle ontwikkelingen op de rijdersmarkt en het feit dat de tweede seizoenshelft al aangevangen is.

De vraag is vooral hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het antwoord klinkt misschien simpel: omdat SRT de line-up niet zelf kan bepalen, maar gebonden zit aan Yamaha. De Japanse fabrikant is in dit geval meer een blok aan het been dan een bondgenoot gebleken. Buiten het feit dat Yamaha veel meer geld vraagt voor de prototypes dan bijvoorbeeld Ducati verlangt van haar klantenteams, heeft het merk ook een vinger in de pap bij de rijderskeuze. Na twee zeer sterke seizoenen van Fabio Quartararo werd hij door Yamaha naar het fabrieksteam gehaald en dwong Petronas vervolgens om ruimte te maken voor Valentino Rossi. Uiteraard is de Italiaan de grootste ster van het veld maar iemand die totaal niet past in de filosofie van SRT, die gericht is op het opleiden en promoten van jonge rijders.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Nadat Maverick Viñales de deur bij Yamaha met een knal dichtgooide door zijn doorlopende contract op te zeggen, promoveerde de fabrikant uit Iwata Franco Morbidelli. Komend jaar zal hij wederom de pitbox delen met Quartararo. Yamaha vist dus voor het tweede opeenvolgende jaar in de vijver van het klantenteam. Je zou denken dat men dan wel een helpende hand zou toesteken in de zoektocht naar een vervanger. Niets blijkt minder waar. SRT zit met handen en voeten gebonden als het neerkomt op het vastleggen van rijders. Gezien de investeringen en de behandeling vanuit Yamaha is het niet verrassend dat het team geprobeerd heeft om een samenwerking aan te gaan met Suzuki. Het merk uit Hamamatsu heeft de introductie van een satellietteam echter weer even on hold gezet.

Achter de schermen werkte Petronas al maanden aan het vinden van een vervanger voor Valentino Rossi, die afgelopen week bekendmaakte de sport te verlaten. Raul Fernandez was vanaf het eerste moment de droomkandidaat. Voornamelijk omdat ook de Spanjaard van mening is dat hij zijn sterke punten vooral op de M1 tentoon kan spreiden. Na diverse pogingen kreeg Razlan Razali, baas van SRT, een duidelijke nee te horen. KTM is niet van plan om na Jorge Martin, winnaar van de laatste Grand Prix op een Ducati, nog een pareltje te verliezen. Afgelopen zaterdag, te midden van alle trainingen op de Red Bull Ring, werd bekend dat Fernandez in 2022 voor Tech3 gaat rijden. Hiermee verzekert KTM zich van de diensten van de gewilde rijder en weet men zeker dat hij niet verkast. Noch Iker Lecuona, noch Danilo Petrucci, het duo dat momenteel de line-up vormt van het team van Hervé Ponscharal, noch de Franse teambaas, was op de hoogte gebracht van deze aankondiging.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ondanks de opmerkelijke actie van KTM is het gebrek aan medewerking van Yamaha het meest stuitende in het verhaal. De fabrikant wilde niet tegemoet komen aan de wensen van Fernandez. De rijder uit San Sebastian de los Reyes maakt zijn MotoGP-debuut bij een team en op een machine die hem niet helemaal naar wens zijn.

Yamaha heeft een aantal overeenkomsten met KTM, sommigen daarvan voorbij de grenzen van de MotoGP. Het is voor SRT daardoor niet raadzaam om een stap te zetten die gezien kan worden als gebrek aan loyaliteit van het Japanse bedrijf richting het Oostenrijkse merk. KTM zorgt er bovendien voor dat het bepalend is in de contracten die getekend worden, een strategie vergelijkbaar met Red Bull in de Formule 1. Zonder te kijken naar de voorkeuren van de rijders worden zij bij een bepaald team geplaatst. Buiten de afkoopsom in het contract van Fernandez, zo’n half miljoen euro, heeft KTM nog meer privileges in handen. Zo kan de fabrikant elk aanbod dat hij ontvangt weigeren. Dat leidde bij SRT en de Spanjaard tot de conclusie dat men op korte termijn niet tot een deal kon komen, tenzij KTM inziet dat het zinloos is om een RC16 af te staan aan een rijder die helemaal niet wil. Voor een MotoGP-debutant lijkt dat scenario zeer onwaarschijnlijk.

Met Morbidelli bij Monster Yamaha en Fernandez bij Tech3 verlegde SRT de aandacht naar Marco Bezzecchi. Het gedane aanbod is op sportief vlak veel aantrekkelijker dan op economisch gebied. Hij zou bij een akkoord het 2022-model M1 krijgen dat bedoeld was voor Morbidelli, met een jaarsalaris van ‘slechts’ 200.000 euro. Een week geleden was Razali ervan overtuigd dat de deal beklonken zou worden. Op de Red Bull Ring bleek alles opeens op stand-by te staan. “Het probleem is dat de aanbiedingen van Petronas ver beneden de waarde van de rijders waarnaar zij zoeken zijn”, vertelt de manager van - ren van de rijders die genoemd wordt - Bezzecchi, Lecuona, Xavi Vierge, Augusto Fernandez en zelfs Petronas Moto3-rijder Darryn Binder, aan Motorsport.com.

Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Mocht Bezzecchi niet tekenen, dan zou het niet verrassend zijn als SRT kiest voor een veel minder ambitieuze line-up met twee jongelingen op een B-spec van de M1. Dat is veel goedkoper dan de A-spec van de fabrieksrijders, en geeft ook op salarisgebied de nodige ruimte. Vervolgens kan men een aantrekkelijk pakket samenstellen om voor 2023 een toprijder aan te trekken.

De successen van Quartararo en Morbidelli laten zien wat een jong talent bij SRT kan bereiken. Toch is dat waarschijnlijk niet voldoende om Bezzecchi over te halen. Hij behoort tot de VR46-familie en zou dan op een 2021 Ducati uit moeten komen. Op papier is dat een stap achteruit ten opzichte van het VR46-team. “We zouden Luca en Marco graag samen zien. Het is een logische stap als we kijken naar de filosofie van de academie, namelijk dat onze teams enkel gevuld worden door onze eigen rijders”, aldus de grote man achter het verhaal, Valentino Rossi. Bezzecchi vult aan: “Ik heb twee aanbiedingen op tafel: VR46 en Petronas. Ik ben nog niet in de details gedoken. De beslissing valt na de tweede race in Oostenrijk. Ik weet dat ik volgend jaar de stap naar de MotoGP wil wagen maar ik heb geen haast om te bepalen met wie dat gebeurt.”

Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images