Al wekenlang gonst het van de geruchten over de toekomst van Valentino Rossi. De Italiaan komt er dit jaar in dienst van SRT niet aan te pas en rijdt vooral in de achterhoede rond. Een groot kampioen onwaardig. Voorafgaand aan het seizoen zei hij al dat hij op basis van de resultaten zou bepalen of hij zijn carrière zou verlengen. Aangezien de 42-jarige Italiaan bezig is aan het slechtste seizoen uit zijn loopbaan was de conclusie eenvoudig: het is mooi geweest.

De afgelopen weken ging nog wel het gerucht dat Rossi de tweede Ducati van zijn eigen VR46-team zou gaan besturen, als teamgenoot van zijn broer Luca Marini. Zeker nu Marco Bezzecchi op weg lijkt naar SRT was de mogelijkheid er om zijn loopbaan te verlengen. Rossi heeft echter anders besloten en hangt na 21 jaar op het hoogste niveau en negen wereldtitels de helm aan de wilgen.

“Ciao allemaal”, begon Rossi op kenmerkende wijze de persconferentie. “Zoals ik het gehele seizoen al zei heb ik in de zomerpauze een besluit genomen over mijn toekomst. Ik heb besloten om aan het einde van het seizoen te stoppen. Helaas wordt dit mijn laatste half jaar als MotoGP-rijder. Het is moeilijk, een zeer verdrietig moment. Ik vind het moeilijk om dit te zeggen en te weten dat ik volgend jaar niet op een motor race. Ik doe dit al min of meer dertig jaar dus mijn leven verandert volledig. Het was geweldig, ik heb ervan genoten. Het is een heel lange reis geweest en het was ontzettend leuk.”

Het ziet er niet naar uit dat hij volledig verdwijnt uit de racerij: de Italiaan heeft de ambitie om in de GT-racerij op vier wielen succesvol te worden.

