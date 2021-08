MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Afgelopen weekend kwamen de coureurs terug van vakantie met een beklijvende Grand Prix van Stiermarken. MotoGP-rookie Jorge Martin wist wereldkampioen Joan Mir van zich af te houden in een boeiend schouwspel. De derde plaats was voor Fabio Quartararo, de WK-leider in de MotoGP. De Yamaha-piloot was daar zeer content mee aangezien hij vrees had voor de Red Bull Ring, een circuit dat niet echt bij het karakter van de M1 past. Juist voor anderen was het een enigszins teleurstellend gebeuren: Jack Miller verloor de aansluiting in de titelstrijd met een crash, zijn teamgenoot Francesco Bagnaia kwam na de herstart niet meer in het stuk voor door een belabberde bandenkeuze.

De Grand Prix van Oostenrijk werd vorig jaar gewonnen door Andrea Dovizioso, toen nog coureur in dienst van Ducati. Dovizioso is er niet meer bij en zijn kansen op een terugkeer in de MotoGP zijn ook geslonken. De rijder had interesse van Aprilia, maar dat merk heeft inmiddels alles ingezet op Maverick Viñales. Naar verwachting komt de bevestiging van die deal dit weekend in Oostenrijk.

Tijden MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

De MotoGP houdt op de Red Bull Ring het gebruikelijke tijdschema aan. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van 45 minuten gepland staan. Deze beginnen om 09.55 uur en om 14.10 uur. Op zaterdag wordt er nog tweemaal getraind. De derde training begint om 09.55 uur en duurt wederom 45 minuten. Om 13.30 uur klimmen de coureurs op hun machines voor de half uur durende VT4, direct gevolgd door de kwalificatie. Het eerste kwalificatiesegment vindt plaats van 14.10 uur tot 14.25 uur. Om 14.35 uur gaat Q2 van start, rond 14.50 uur weten we wie er op pole mag vertrekken.

De MotoGP Grand Prix van Stiermarken vindt plaats op zondag 8 augustus om 14.00 uur. De Moto2-race met Bo Bendsneyder begint om 12.20 uur, de Moto3 start om 11.00 uur.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u