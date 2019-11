Rabat ontbreekt in Maleisië, Petrucci en Oliveira fit verklaard

Rabat laat dit weekend verstek gaan tijdens de Grand Prix van Maleisië nadat hij al enkele weken kampt met een polsblessure. Hij raakte in de derde vrije training voor de Japanse GP geblesseerd en kwam die race al niet meer in actie. Hij probeerde het vervolgens nog in Australië, maar moest daar na drie ronden opgeven. Nu is besloten dat hij terugkeert naar Europa voor een operatie met een terugkeer tijdens de laatste race in Valencia als doel. Het is echter niet zeker of Rabat tijdig fit zal zijn voor de slotwedstrijd van het MotoGP-kampioenschap.

Twee andere twijfelgevallen voor de Grand Prix van Maleisië zijn fit verklaard voor de wedstrijd op het Sepang International Circuit. Miguel Oliveira ging zaterdagmiddag tijdens de veelbesproken vierde vrije training voor de Australische GP onderuit aan het eind van Gardner Straight en liep daarbij vooral veel schaafwonden op. Bovendien kon de Portugees zijn hand maar beperkt bewegen. Nadat Oliveira tijdens de race ontbrak, is hij voldoende hersteld om aan het vertrek te komen tijdens de eerste vrije training in Maleisië. Daarna zal zijn toestand opnieuw bekeken worden.

Danilo Petrucci werd in de eerste ronde van de race op Phillip Island uitgeschakeld door een high-sider en zijn toestand werd donderdagmiddag bekeken door de MotoGP-artsen. De Ducati-rijder is fit verklaard om weer in actie te komen op Sepang.