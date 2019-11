Bewijsdrang bij Zarco: "Moet van mezelf top-zeven rijden"

Zarco maakte afgelopen weekend in Australië zijn debuut op de Honda van de geblesseerde Takaaki Nakagami, die afgelopen week overigens succesvol geopereerd is aan zijn schouderkwetsuur. De Fransman eindigde op de dertiende plaats, op 26 seconden van racewinnaar Marc Marquez. De coureur had zich voorafgaand aan de race op Phillip Island tot doel gesteld de top-tien te halen, maar heeft nu zijn pijlen gericht op de top-zeven tijdens het aankomende raceweekend in Maleisië.

Gevraagd of het verslaan van ex-teamgenoot Pol Esaprgaro een doel op zich is, zei Zarco: “Dat is ook het doel. Ik moet in de top-zeven eindigen om te laten zien dat ik een echte racer ben. Als ik op de zevende plaats eindig en Pol wordt vijfde kan ik ook blij zijn. Ik moet verder naar voren eindigen. Het gevecht met Pol in Australië was leuk, maar ik had misschien iets meer snelheid. Toch kon ik het niet gebruiken om hem achter te laten. Hij bleef dichtbij en we vochten waardoor we tijd verloren.”

Op de vraag van Motorsport.com of hij zichzelf niet te veel druk oplegt met dergelijke doelstellingen, zei Zarco: “Het is geen druk, het is de realiteit. Als je het goed doet en alles kunt managen, heb je de kans er te komen. Het is geen druk, ik ben gewoon eerlijk tegen mezelf. Dat is alles.”

Wat heeft Zarco van Marquez geleerd?

Voorafgaand aan de Australische GP zei Zarco gedurende zijn periode bij Honda te willen leren van Marc Marquez, die recent voor de zesde keer in zeven jaar wereldkampioen werd in de MotoGP. De Fransman onthulde donderdag in Sepang dat de “natuurlijke controle” van Marquez ervoor zorgt dat hij “altijd het maximale kan geven”.

“Ik heb een paar interessante dingen gezien”, zei Zarco over het bestuderen van de data van Marquez. “Ik heb geprobeerd ervan te leren, maar ik kan er niets over zeggen. Dat wil ik voor me houden en aan werken. Marc heeft alles onder controle, dat is een natuurlijk iets en hij kan daardoor altijd het maximale geven. Dat is waarom hij al jaren de beste is en dat is wat ik van hem wil leren. Voor mij is het verder zaak om vertrouwen te winnen, dat gevoel ben ik wel verloren. Ik weet dat ik het terug kan vinden, maar ik weet niet hoe snel dat zal gaan."

Met medewerking van Lewis Duncan