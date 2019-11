Bagnaia revelatie in Australië: “Valt een last van m’n schouders”

De Moto2-kampioen van een jaar geleden kent een moeilijk debuutseizoen in de MotoGP waarin hij moeite heeft zich aan te passen aan de GP18 van Ducati. Recent vertoonde de Italiaan al beterschap en op Phillip Island deed hij zelfs mee in de groep die vocht om het podium. Enigszins verrassend toch wel, merkte ook teamgenoot Jack Miller op toen hij Bagnaia ineens langszij zag komen. Aan de finish zat Miller nipt ervoor en mocht de Australiër naar het podium, Bagnaia moest genoegen nemen met de vierde plaats. “Het is misschien stom, maar ik baal echt van die achterstand van 55 duizendsten [op Jack]”, aldus de rookie. “Ik zat erbij, maar ik reed de tiende bocht niet heel sterk. De vierde plaats is nog steeds belangrijk en dit verandert ook onze doelstelling voor Maleisië. Deze race zorgt ervoor dat er een last van m’n schouders is gevallen. Ik ben veel gecrasht en ik heb problemen gehad. In de vorige races kwamen we al steeds dichterbij, maar dat was niet heel erg zichtbaar. Nu staan we er goed bij.”

Dit seizoen is het vooral Fabio Quartararo die heerst als MotoGP-rookie, maar Mir en Bagnaia lieten zich goed zien op Phillip Island. En dat op een circuit waar MotoGP-ervaring belangrijk is en relevante trainingstijd schaars was. “Het was van begin tot eind een solide weekend. We hebben een paar veranderingen aan de motor doorgevoerd en dat werkte heel goed. We presteerden direct vrij aardig. We hebben dit weekend heel goed gewerkt”, verklaarde Bagnaia het succes, dat overigens in de kwalificatie niet naar buiten kwam. “In de tweede training en warm-up hadden we een goed tempo op de raceband. In de kwalificatie hinderde [Tito] Rabat mij omdat hij me niet zag en kon ik daardoor niet de ideale ronde rijden. In de race raakte Kallio me in de eerste bocht, daardoor verloor ik wat tijd, maar dat heeft niet echt veel invloed gehad op m’n race.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont