Er komt dus een vervolg op de samenwerking die dit jaar al gestart werd. VR46 wist voor Luca Marini een zitje te bemachtigen bij Avintia Ducati, het team dat na dit seizoen vertrekt uit de MotoGP. Voor volgend jaar heeft men de licentie van Avintia helemaal overgenomen en dat betekent dat Valentino Rossi’s MotoGP-team waar al jaren over wordt gesproken nu eindelijk een feit is.

De deal met Ducati geldt in eerste instantie voor drie jaar, de periode 2022 tot en met 2024. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het team het huidige fabrieksmateriaal krijgt. Luca Marini zal volgend jaar de eerste coureur zijn van Aramco Racing Team VR46, zoals het team gaat heten. De halfbroer van Rossi debuteerde dit jaar in de MotoGP. Tot nu toe scoorde hij vijf keer punten in acht races. De twaalfde stek is zijn beste resultaat. Moto2-coureur Marco Bezzecchi is in beeld voor het andere zitje, hoewel geldschieter en prins Abdulaziz bin Abdullah Al Saud van Saudi-Arabië daar andere ideeën over heeft. "Het zou wat mij betreft geweldig zijn als Valentino Rossi de komende jaren als coureur bij Aramco Racing Team VR46 aan de slag gaat, samen met zijn broer Luca Marini die dit seizoen al voor ons in actie komt", verklaarde hij.

Het betekent dat Rossi mogelijk zijn carrière op een Ducati zou voortzetten. Saudi-Arabië heeft middels oliemaatschappij Aramco een flinke vinger in de pap bij VR46. Zonder de steun van dit omstreden bedrijf was het eigen MotoGP-team van Rossi waarschijnlijk niet van de grond gekomen. "We zijn blij dat we vanaf 2022 met een eigen MotoGP-team in actie kunnen komen en rijders in de kleuren van VR46 in kunnen zetten", aldus Alessio Salucci van de VR46 Riders Academy. "Deze trip begon ongeveer acht jaar geleden met de oprichting van de VR46-opleiding, het is een geweldige reis geweest met Sky, we hebben mooie resultaten bereikt en zijn trots op de volgende mijlpaal. We zijn de afgelopen jaren steeds verder gegroeid en hebben de Italiaanse motorsport zo verder kunnen helpen."

De entourage van de negenvoudig wereldkampioen sprak de afgelopen maanden met verschillende partijen, de gesprekken met Yamaha en Ducati waren het meest concreet. De keuze viel uiteindelijk op de laatste partij. Ducati heeft daarmee acht motoren op de grid in 2022. Daarmee bezetten de Italianen een derde van het startveld. Rossi heeft zelf overigens weinig plezier beleefd aan zijn tijd op de Ducati. In 2011 en 2012 reed The Doctor voor het merk uit Bologna, hij schopte het in die twee seizoenen slechts drie keer tot het podium.