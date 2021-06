MotoGP-icoon Rossi benoemd tot ereburger van Assen

Burgemeester Marco Out reikte de 42-jarige Rossi tijdens een bescheiden ceremonie een certificaat uit met een forse bos bloemen. Rossi is pas de vierde persoon die tot ereburger van Assen is uitgeroepen. De coureur had sinds 2009 al een eigen tribune op het TT Circuit. Het talud langs de Stekkenwal stond traditiegetrouw bekend als de Rossi-tribune. Dit jaar blijft deze tribune overigens grotendeels leeg vanwege de beperkte capaciteit voor de wedstrijd in Assen.

Rossi is na Angel Nieto en Giacomo Agostini de meest succesvolle Grand Prix-coureur ooit op het TT Circuit. De coureur schreef de race acht keer op zijn naam op het hoogste niveau, ook in de 125cc (1997) en 250cc (1998) won hij al in Drenthe. Mogelijk komt Rossi dit weekend voor het laatst als actief coureur in actie op het TT Circuit.

Rossi's opleidingsformatie VR46 staat vanaf volgend seizoen zelfstandig op de MotoGP-grid. Donderdag werd bekend dat de formatie de beschikking krijgt over machines van Ducati. Hoewel alles wijst op het pensioen van Rossi, ziet de grote geldschieter uit Saudi-Arabië graag dat de veteraan zijn carrière nog eens gaat verlengen.

Mocht Rossi dit weekend zijn laatste MotoGP-race op het circuit van Assen rijden, zal dat met een beperkt toeschouwersaantal zijn. Tijdens de wedstrijden van zondag worden slechts 11.500 mensen toegelaten.