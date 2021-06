Rins woedend op Zarco: “Idiote actie verknalde mijn race”

Rins en Zarco vochten voor de vijfde plaats toen de Pramac-rijder in de tweede ronde een agressieve actie inzette bij Mandeveen. Hij pakte Rins langs de binnenkant, maar kon contact niet voorkomen. Rins vloog door de grindbak en moest helemaal achteraan aansluiten. Uiteindelijk kwam hij op de elfde plaats aan de finish. De wedstrijdleiding deed kortstondig onderzoek naar het incident, maar besloot een actie te ondernemen.

“Wat er gebeurde met meneer Johann? Ik denk dat iedereen het gezien heeft”, begon Rins geïrriteerd. “Het was heel ongelukkig. Als ik daar niet zat, was hij te wijd gegaan. Ik had die inhaalactie niet verwacht, het probleem was dat zijn fairing mijn arm raakte. Ik kon alleen overeind komen, dat was mijn enige keuze. Ik ging door de grindbak en kwam als laatste terug op de baan en had grote achterstand. Het was pech, ik had een goed tempo. Ik kon niet winnen, maar het podium of de vierde plaats was zeker mogelijk. Hij heeft onze race weer verknald. Sinds hij in 2017 naar de MotoGP kwam… Hij is zo agressief. Het was een idiote actie, hij doet toch mee om de wereldtitel? We hadden ook samen onderuit kunnen gaan, dat was helemaal vreemd geweest in zijn situatie.”

Zarco was zich van geen kwaad bewust. “Ik heb hem niet gesproken en wist niet dat hij zo overstuur was”, zei de Fransman, die op de vierde plaats aan de finish kwam. “Er was wel contact, maar dat is geen makkelijke bocht. Ik moest ervoor zorgen dat ik de aansluiting kon houden met de kopgroep. Dat deel van het circuit was ik vrij sterk, in bocht 9 en 10. Ik probeerde Maverick daar ook in te halen, maar die was net iets sneller. Ik raakte Rins inderdaad, maar het is niet makkelijk om daar aan te vallen. Ik had de volledige controle en ik wist niet dat hij van de baan was gegaan. Ik was blij dat ik hem eindelijk te pakken had zodat niemand ons meer kon inhalen. Het was een geluk dat Joan Mir me niet meteen inhaalde, hij is daar nogal goed in. Ik heb Alex nog niet gesproken, maar hij weet me te vinden als hij het erover wil hebben.”

In het klassement staat Zarco nog altijd op de tweede plaats. Zijn achterstand is nu 34 punten.