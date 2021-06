Viñales noemt vertrek bij Yamaha "een optie"

Zaterdag deden onbevestigde berichten over een aanstaand vertrek van Viñales bij Yamaha de ronde. De Spanjaard heeft nog een contract tot eind 2022, maar de relatie tussen de beide partijen is de afgelopen weken behoorlijk bekoeld geraakt. Na het slechtste Grand Prix-weekend uit zijn carrière in Duitsland kende Viñales een behoorlijk sterk weekend tijdens de TT van Assen. Hij eindigde op bijna drie seconden achterstand van teamgenoot Fabio Quartararo tijdens de wedstrijd op het TT Circuit. In de Spaanse media werd geschreven dat Viñales onderweg zou zijn naar Aprilia.

Motorsport.com heeft vernomen dat Viñales zijn contract bij Yamaha nog niet opgezegd heeft en nog geen contract getekend heeft bij Aprilia, maar dat Yamaha en Viñales wel kijken naar een manier om de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Zelf verklaarde Viñales in gesprek met DAZN: “Nee, het is niet waar. Op dit moment denk ik alleen aan de zomerstop en dan zullen we het wel zien. Natuurlijk is het een optie [om bij Yamaha te vertrekken], ik denk daar sinds het begin van het seizoen al over na. Ik kan mijn volledige potentie niet laten zien, meer kan ik niet zeggen.”

Race verloren bij de start

Viñales viel aan het begin van de race terug naar de vijfde plaats en had geen antwoord op het tempo van Fabio Quartararo toen hij eenmaal op de tweede plaats zat. “De koppeling begon denk ik te slippen, de start was niet goed. Daarna was het onmogelijk om [Takaaki] Nakagami in te halen. Ik had geen marge meer om Fabio in te halen. Het was geen slechte race, maar toen ik achter andere rijders zat ging de voorband eraan. Dat is geen excuus. Op de zachte band dacht ik dat ik vooraan weg zou kunnen rijden, ik dacht dat ik meer kon doen. Maar ik had niet de snelheid die ik gisteren had. Het was een goed weekend, maar het was lastig om Nakagami en Pecco [Bagnaia] in te halen. Ik verloor een halve seconde toen ik achter ze zat. De start was mijn grootste fout, ik kon geen positie pakken. Het is belangrijk om met een podium naar huis te gaan.”