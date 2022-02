Espargaro blij met nieuwe RC213V: “Laat kracht van Honda zien”

Na twee moeilijke seizoenen heeft Honda de RC213V radicaal aangepast voor het MotoGP-seizoen 2022. Op die manier moest het probleem met de tractie aan de achterkant van de motor opgelost worden. Vooral Pol Espargaro had hier in 2021 veel last van bij zijn aanpassing aan de Honda-fiets, nadat hij hiervoor jaren op KTM’s reed. Ondanks de grote veranderingen aan de RC213V kwam Honda de afgelopen weken sterk uit de startblokken tijdens de MotoGP-tests in Maleisië en Indonesië. Tijdens de laatste test op het Mandalika International Street Circuit klokte Espargaro zelfs op twee van de drie dagen de snelste tijd.

Na een moeilijk jaar in 2021 is Espargaro gelukkig met hoe de tests voor het seizoen 2022 verliepen. De Spanjaard verklaarde in een interview met Motorsport.com zelfs dat hij zich gelukkig prijst met hoe de nieuwe motor aanvoelt. “Dit is geweldig. Je kan de kracht van Honda zien, ze namen vanaf nul een geheel nieuwe motor mee naar de test in Jerez. En kort na de dagen in Jerez zaten we in Maleisië op twee tienden van de beste rijder en daar hadden we een geweldig ritme”, zei Espargaro, die Honda complimenteert voor het gedane werk. “Dit laat iets zien wat mij heeft verrast. Het is ongelofelijk om zonder data zo’n motor vanaf nul op te bouwen. Ik prijs me dus gelukkig met waar ik ben en ik denk dat ik nu de kans heb om te laten zien wat ik kan doen met die motor.”

Espargaro heeft in 2021 duidelijk uitgesproken dat hij graag meer grip wilde aan de achterkant van de motor. Honda heeft dat nu geleverd en dus weet hij dat hij nu zelf de volgende stap moet zetten. “Het belangrijkste doel was om een motor te bouwen waarop ik mij op mijn gemak voel. Honda dacht hier ook aan. Ik klaagde net als de andere rijders over de grip achter, maar ik deed dat vaker omdat mijn rijstijl sterk leunt op de achterkant. Iedere keer als ik de achterkant niet klaar had, zat ik in grote problemen en klaagde ik meer dan anderen. Maar nu heeft Honda mij gegeven wat ik wilde, dus voor mijn gevoel is het nu aan mij.”