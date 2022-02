Dovizioso over Stoner: "Leven van een atleet is niet altijd leuk"

Stoner deed onlangs in de Gypsy Tales Podcast opvallende onthullingen over het verloop van zijn loopbaan. De Australiër kampte tijdens zijn carrière met angststoornissen waardoor hij soms kotsend op de vloer van zijn motorhome lag en “liever dood wilde gaan” dan dat hij zou racen. De Australiër hield het na het winnen van wereldtitels in 2007 en 2011 voor gezien, pas later werden die angststoornissen pas echt vastgesteld bij de coureur. Andrea Dovizioso, een oud-teamgenoot van Stoner, was niet verrast te horen over de onthullingen van de wereldkampioen. De Italiaan denkt dat het voor veel coureurs herkenbaar is.

“Niemand weet wat een rijder voelt, elke coureur gaat op zijn eigen manier met spanning om en ervaart het op een andere manier”, zegt Dovizioso. “Daar zitten veel argumenten achter. Ik ben niet verrast, als je hoort van de beste sportmensen ter wereld hoor je vaak van dit soort verhalen. Problemen zoals deze komen meer voor dan je denkt. Maar dat hoort ook bij de druk van het topsportleven. Iedereen zit op de limiet, elke sportman voelt druk en leeft in een situatie die niet zo leuk is als mensen soms denken. Ik ben niet verrast. Elk verhaal is anders, maar ik volg veel sport en motorcrossers. Heel veel van die jongens gaan al voor hun dertigste met pensioen, ondanks dat ze veel wonnen. Als je twintig jaar kunt racen en veel gewonnen hebt, wordt de druk elk jaar groter en groter. Het is een beetje vreemd, maar dat is wel wat erbij hoort. Het is ook waarom atleten met pensioen gaan terwijl ze nog wel competitief zijn of een dik contract hebben.”

Social media sinds kort ook van grote invloed

Ook social media speelt daar sinds enkele jaren een rol in, erkent Dovizioso. “Dat heeft nu zeker veel invloed. Casey heeft daar niet zoveel mee te maken gehad, op dat moment was social media niet belangrijk. Maar het gaat ook om de belangen van het kampioenschap, het aantal ogen dat op je gericht is. Dat speelt zeker mee in de druk. Wanneer je veel wint en je laat zien hoe sterk je bent, moet je op een bepaalde manier altijd ingericht zijn op een dergelijke prestatie. Dat is voor veel atleten heel moeilijk. Het is heel moeilijk om zo lang op niveau te blijven. Je bent een winnaar en wilt op dat niveau blijven, maar dat brengt zeker druk met zich mee. Dat is volgens mij wat er aan de hand is.”