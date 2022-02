Miller: Risico’s van corona beangstigend voor MotoGP-rijders

De MotoGP werkt in 2022 een kalender af met een recordaantal van 21 races. Zo keren onder meer de Grands Prix van Indonesië en Finland terug op het programma. Tegelijkertijd wordt het coronavirus door de World Health Organisation nog altijd aangemerkt als een pandemie, hoewel het reizen ietwat gemakkelijker is geworden sinds de start van de pandemie in 2020. Zo werden de wintertests eerder deze maand afgewerkt in Maleisië en Indonesië. Tijdens de laatste test op het Mandalika International Street Circuit werden in de MotoGP-paddock enkele coronagevallen geregistreerd, waardoor zij in Indonesië in isolatie moesten.

Jack Miller verwacht dat de MotoGP in 2022 de nodige invloed gaat merken van COVID-19. De Australiër raakte in januari besmet in zijn thuisland, waardoor Ducati de teampresentatie voor 2022 moest uitstellen. “Het leven is op dit moment voor niemand makkelijk”, zei de fabriekscoureur van Ducati in Indonesië. “Ik kwam binnen na een racesimulatie, deed mijn pak uit en bracht het naar het bedrijf omdat mijn assistent positief testte. Het is een nachtmerrie. We zijn allemaal op dezelfde plaatsen geweest, naar het hotel en het circuit – dat is het. We hebben het protocol niet gebroken, we hebben niets gedaan wat we niet hadden moeten doen en dat geldt helemaal voor hem. Hij is vrij rustig geweest, kwam niet naar het strand en heeft niet veel gedaan.”

“Zo gaat het nu eenmaal. Zoals je weet raakte ik op mijn boerderij besmet met COVID. Ik ging nergens heen en toch kreeg ik het voor elkaar om besmet te raken”, vervolgde Miller, die gedurende het seizoen ook genoeg van het longvirus verwacht te merken. “Dit jaar gaat er denk ik door geteisterd worden. En dat is best beangstigend als coureur, want het is niet leuk als je daardoor een race moet missen. Het maakt ons dus nerveus, maar het is wat het is. Het is goed om het kampioenschap op gang te krijgen en we moeten gewoon proberen om zo veilig mogelijk te blijven – nu meer dan ooit tevoren.”

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo maakte in Indonesië bekend dat hij ook een coronabesmetting achter de rug heeft. Hij duimt ervoor dat hij het virus gedurende het komende MotoGP-seizoen niet nogmaals oploopt. “Ik heb het een heel lange tijd geleden al eens gehad, maar ik weet dat je het nogmaals kan krijgen”, vertelde de Yamaha-fabrieksrijder. “Maar dit kan je overal oplopen. Het is iets waar we geen controle over hebben.”