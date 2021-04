Petrucci ontdekte thuis dat 'schouder uit de kom was geweest'

Petrucci crashte tijdens de openingswedstrijd van het seizoen in Qatar. Al in de eerste ronde ging het in de tweede bocht mis. Het KTM-debuut van de 30-jarige Italiaan mislukte daardoor jammerlijk. Een weekend later klaagde Petrucci nog over schouderpijn, naar nu blijkt kwam dat doordat de schouder even uit de kom was geraakt bij de crash. In de GP van Doha kon de coureur geen potten breken. Hij werd negentiende. Na thuiskomst werd de coureur onderzocht en bleek dat zijn schouder uit de kom was geraakt bij de crash.

“Ten eerste heb ik na thuiskomst een MRI-scan gehad voor mijn schouder en ik kwam erachter dat die uit de kom is geweest na de crash in de eerste race”, zei Petrucci. “Het ging mis en daarna ging de schouder wel weer in de kom, maar ik voelde veel pijn. Gelukkig zijn de pezen niet beschadigd, maar er zat wel een forse bloeduitstorting. Ik heb in de tussentijd elke ochtend met mijn fysio gewerkt om zo fit mogelijk aan deze race te beginnen. Gelukkig heb ik de tweede race – ondanks het gebruik van medicijnen – gewoon kunnen rijden. Het werd eigenlijk slechter met m'n andere schouder omdat ik de motor eigenlijk alleen maar kon besturen met de andere arm. Ik voel me nu beter en ik denk dat het dit weekend geen probleem gaat worden. Ook omdat we weten dat de motor hier beter is, we kunnen leren van de zaken die tot nu toe misgegaan zijn.”

Petrucci hoefde geen medische keuring te ondergaan voor de Grand Prix van Portugal. Zijn teamgenoot Iker Lecuona moest dat wel na een operatie aan een ‘opgepompte arm’. De jonge Spanjaard doorstond de medische keuring met succes. Ook Ducati-coureur Jack Miller kwam door de medische keuring. Tot slot moest ook Marc Marquez zich voorafgaand aan zijn terugkeer in de MotoGP melden bij de artsen. Hij komt dit weekend voor het eerst sinds acht maanden weer in actie op een MotoGP-machine.