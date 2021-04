Marquez nerveus voor rentree: “Ik voel vlinders in m’n buik”

Marquez moest de eerste races van dit seizoen in Qatar nog laten schieten omdat de artsen het niet verstandig vonden om zo vroeg risico te nemen. De comeback werd derhalve uitgesteld naar de Grand Prix van Portugal. Donderdag sprak de Spanjaard voor het eerst met de wereldpers over zijn terugkeer. “Het is geweldig om terug te zijn en jullie allemaal weer te zien”, begon Marquez. “Het zijn negen lange en moeilijke maanden geweest. Morgen keer ik weer terug op een MotoGP-motor en dat is de belangrijkste stap in mijn revalidatie. Ik ben nerveus, ik voel vlinders in m’n buik en dat is niet normaal voor mij. Na de eerste training zal dat voorbij zijn, maar ik kijk er enorm naar uit. Vandaag heb ik het team voor het eerst weer gezien, althans de Japanse staf. De meeste mensen had ik al tijdens de privétest met de andere motor gezien. De Japanners zijn erg gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. We hebben geen doel dit weekend, ik weet dat ik nog niet dezelfde Marc ben. Ik zit nog in mijn revalidatie, dit is de volgende stap. Voor mij is dit weekend belangrijk op twee vlakken: zowel fysiek als mentaal. Maar het is vooral fijn om weer terug te zijn.”

Getwijfeld of ‘arm weer normaal zou worden’

Marquez vond het vreemd het kampioenschap de afgelopen maanden ‘als fan’ te volgen. En hoewel hij zich ‘klaar’ voelde voor de terugkeer, adviseerden de artsen hem om Qatar te laten schieten. “Het was heel lastig om te besluiten niet te racen in Qatar 1 en Qatar 2. Ik voelde me goed, maar niet 100 procent. De artsen hebben me advies gegeven en dat heb ik gevolgd. Het waren negen lastige maanden. Ik heb niet alleen getwijfeld of ik weer zou kunnen rijden, maar ook of de arm weer normaal zou worden. Dat was lastig. Ik was altijd optimistisch, dat is belangrijk. De mensen om me heen hebben me goed geholpen en ze hebben veel gedaan om mij terug te brengen.”

Naar eigen zeggen is Marquez nog niet klaar om ‘te vechten’ met de andere rijders. Hij benadrukt dat het voorseizoen voor hem nu pas begint, meer dan een maand nadat de andere coureurs al begonnen aan de voorbereiding. “Ik zit in een andere situatie”, zei Marquez terwijl hij wees naar de andere coureurs in de persconferentie. “Zij zitten vol vertrouwen en dat heb ik nog niet. Ik pak het stap voor stap aan en moet weer opbouwen.”

Regen? ‘Niet ideaal’

De laatste weken reed Marquez amper met de motor om het herstel zo spoedig mogelijk te laten lopen. De kans dat hij vrijdag in regenachtige omstandigheden op de MotoGP-motor moet stappen, is vrij groot. Hoewel dat niet ideaal is, zal regen hem niet tegenhouden om de baan op te gaan. “Het is niet echt lekker om in de regen op te stappen na zo’n lange tijd, maar ik ben hier om te rijden en daar ben ik klaar voor. Als het regent, zal ik rijden. Ik heb hier een privétest gedaan, dat was de laatste keer dat ik op een echte motor gereden heb. De artsen vonden het beter om niet zo actief te zijn om de arm beter te laten herstellen.”

Eerder op de dag doorstond Marquez de medische keuring van de MotoGP-artsen. Daardoor staat niets zijn terugkeer nog in de weg. De eerste vrije training voor de Grand Prix van Portugal begint vrijdagochtend om 10.45 uur Nederlandse tijd.