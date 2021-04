Miller drukte op resetknop na tegenvallende seizoensstart

Miller maakte indruk in het voorseizoen en begon als grote favoriet aan de opening van het seizoen in Qatar. Gesterkt door de prestaties van Ducati in het verleden begon Miller vol vertrouwen aan de dubbele ontmoeting in Qatar, maar in beide gevallen kwam hij niet lekker uit de verf. In de eerste wedstrijd had hij een technisch probleem en kwam hij niet verder dan de negende plaats. In de tweede race kwam het tot een treffen met Joan Mir, een moment dat de afgelopen weken uitgebreid voorkwam in de nabespreking van de GP van Doha.

Miller heeft daarnaast te maken met de druk die het Ducati-fabrieksteam met zich meebrengt. Hij wilde zich voor de derde ronde van het kampioenschap, dat dit weekend in Portugal plaatsvindt, herpakken en nam daarvoor enkele passende maatregelen. "Ik heb social media uitgezet, mijn team post dat soort dingen nu. Ik luister niet meer naar de media, dat geeft me een raar gevoel. Ik probeer kalm en ontspannen te blijven, uiteindelijk moet ik alleen maar zorgen dat ik m’n werk goed doe en dat is om zo snel mogelijk op een motorfiets te rijden. Daar houd ik het meeste van. We doen ons best, als het dan niet goed komt, ben ik niet goed genoeg. Zo simpel is het. Ik doe m’n best."

Fabio Quartararo was eind vorig jaar openhartig door te zeggen dat hij met een sportpsycholoog werkt. Daar heeft Miller geen behoefte aan. “Nee, ik doe het gewoon alleen. Dat heb ik niet nodig. Ik ben naar mezelf toe eerlijk genoeg om te zien dat de opbouw naar het seizoen me een goed gevoel gaf, ik werd er echt blij van en toen kwamen de crashes. Dan lees je duizend negatieve reacties en dat is niet echt lekker voor je gemoed. Het is beter om die rotzooi uit te schakelen en mezelf te focussen op wat echt belangrijk is. Ik moet zorgen dat ik goed presteer, dat ik mijn werk doe en mezelf goed voorbereid op het weekend. Ik moet leren van de zaken die verkeerd gaan in plaats van energie verspillen aan zaken die ik niet kan veranderen, zoals mensen die dingen op het internet plaatsen. Maar dit soort dingen raken je toch, het is beter je daar niet op te focussen.”

Geen contact met Mir

Miller onderging na de Doha GP een operatie aan een opgepompte arm. De Australiër denkt daar dit weekend geen hinder van te ondervinden. Wat betreft het incident met Joan Mir tijdens de Grand Prix van Doha had Miller geen verdere uitleg. “Ik heb er niet eens meer naar gekeken of kans gehad hem een berichtje te sturen”, aldus Miller. “Ik heb zijn nummer niet, maar ik weet zeker dat we het kunnen bespreken als we elkaar dit weekend zien.”