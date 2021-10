Oproep: Welke herinneringen heb jij aan Valentino Rossi?

Het afscheid van de 42-jarige Valentino Rossi zat er natuurlijk al een paar jaar aan te komen, maar 2021 is daadwerkelijk het seizoen dat Rossi de MotoGP-helm aan de wilgen hangt. Hij heeft in zijn loopbaan negen wereldtitels gewonnen, stond in totaal 115 keer op het podium en kende talloze iconische duels met andere grootheden uit de sport. Daarnaast heeft Rossi er in zijn carrière voor gezorgd dat de Grand Prix-racerij wereldwijd op de kaart kwam te staan. Mensen waren onbekend met een groot deel van de coureurs, maar iedereen had toch wel een herinnering aan Valentino Rossi. Nu hij afscheid neemt, mag dat natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Zie ook: Al het nieuws over Valentino Rossi

Sinds de oprichting van Motorsport.com doen we uitgebreid verslag van de MotoGP en hebben we de verrichtingen van Rossi op de voet gevolgd. De laatste jaren werden de successen steeds spaarzamer, maar de belangstelling voor verhalen over The Doctor bleef onverminderd groot. Daarom horen we graag de speciale herinneringen aan Rossi als coureur. Was jij bij een bepalend moment in zijn carrière? Heb je Rossi de hand kunnen schudden? Was jij ooit onderdeel van de felgele mensenmassa die Rossi over de hele wereld volgde? Of zat je in een restaurant te eten waar de flamboyante Italiaan ineens met zijn entourage binnenstapte?

Kortom, we horen graag van je! Stuur een horizontale foto met een begeleidende tekst naar mark.bremer@motorsport.com en wie weet wordt jouw herinnering wel opgenomen in een speciaal artikel ‘Herinneringen aan Valentino Rossi’. We horen graag van de bezoekers van onze website. Let op: de foto moet afkomstig zijn uit je privéarchief en met het toesturen van de foto, ga je ermee akkoord dat we deze kunnen publiceren.