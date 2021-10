VR46 MotoGP-team boekt progressie met Aramco-sponsordeal

MotoGP-legende Valentino Rossi heeft vanaf volgend seizoen een eigen team op het hoogste niveau. De formatie krijgt de beschikking over Ducati-machines en de rijders zijn Luca Marini en Marco Bezzecchi, hoewel die laatste nog niet bevestigd is. Dat komt voornamelijk vanwege door de chaos die ontstaan is rond de vermeende sponsordeal met Aramco. In april maakte een bedrijf genaamd Tanal Entertainment bekend dat een deal met VR46 is kannen en kruiken was, maar de oliemaatschappij heeft de samenwerking met Rossi’s MotoGP-team tot nu toe in alle toonaarden ontkend.

Gevraagd naar de stand van zaken, verklaarde Nieto op de vraag van Motorsport.com: “Zoals jullie weten hebben we een deal gesloten met Aramco. Het gaat heel erg langzaam, maar we maken vorderingen. Dat is het belangrijkste, we blijven werken aan de deal en dat is op dit moment het enige dat ik er echt over kan zeeggen. Het duurt wat langer dan gedacht, maar we zijn op de goede weg en we blijven werken.”

“Iedereen weet wie onze rijders gaan worden”

Over het rijderspaar bestaat geen twijfel meer met Bezzecchi als debutant in de MotoGP. VR46 deed tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna echter geen aankondigingen omdat het weekend in het teken stond van Rossi’s laatste race in eigen land. “Het is een prachtig project, we zijn bezig met de oprichting van ons eigen team”, vervolgde Nieto. “Het wordt echt iets moois. Zoals iedereen weet kennen we de rijders, maar dit weekend was heel belangrijk voor ons. Het was het weekend van Valentino. We zullen onze line-up voor 2022 nog niet presenteren. Iedereen weet echter wat het gaat worden in MotoGP en Moto2. We moeten kijken waar we onszelf kunnen verbeteren, het is een nieuwe uitdaging voor ons. Ik denk dat we goede steun van Ducati krijgen, we gaan hopelijk mooie dingen laten zien.”