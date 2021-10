Viñales baalt: Had de snelheid voor een podiumfinish

Maverick Viñales scoorde afgelopen weekend op het circuit van Misano zijn beste resultaat voor Aprilia, sinds hij halverwege het jaar de overstap maakte naar het Italiaanse merk. Vanaf de negentiende startplek werd hij nipt geklopt door teamgenoot Aleix Espargaro, maar de Spanjaard denkt dat er ondanks een puike inhaalrace nog veel meer in het vat zat.

“Het viel niet mee, omdat ik in een paar ronden tijd een hoop moet leren”, vertelt Viñales, die zich na de overstap vanuit Yamaha nog altijd aan moet passen aan zijn RS-GP. “Daarnaast werd ik in de eerste ronden ook behoorlijk gehinderd omdat ik deze afstelling nog niet eerder had uitgeprobeerd. Om dan meteen koud de race in te duiken valt niet mee. We hadden dan ook veel meer potentie deze race omdat ik in die eerste paar ronden veel harder had kunnen rijden, maar ik verloor daar zoveel tijd. Ik verloor in de openingsronden minimaal tien tot vijftien seconden door de inhaalacties en het rijden in het verkeer.”

Vooruitgang

Ondanks de teleurstelling is Viñales ook wel tevreden, omdat hij merkt dat het een steeds betere kant op gaat bij Aprilia: “De vooruitgang gaat stapje voor stapje, maar ik ben blij dat we vooruitgang boeken. Het klopt dat dit op Misano was, waar we een hoop ronden hebben gereden, maar iedereen rijdt daar veel ronden en iedereen kan snel zijn op Misano. Met de doorgevoerde veranderingen ben ik dan ook vrij optimistisch voor [de volgende race op] Portimão. Ik denk zelfs dat als we vanaf de eerste of tweede startrij waren vertrokken, we binnen de top-drie of top-vier hadden kunnen eindigen.”

Gevraagd door Motorsport.com wat hij met de nieuwe afstelling in de race probeerde te bewerkstelligen, antwoordde Viñales: “Vooral een betere balans van de motor. Soms voel ik me comfortabel, soms niet. Het was bovendien erg lastig afgelopen weekend omdat de omstandigheden voortdurend veranderden. Het is heel moeilijk om jezelf dan te ontwikkelen en vooruitgang te boeken in dit soort omstandigheden. Maar we hebben de balans van de motor veranderd, de verdeling van het gewicht, en het voelde echt veel beter. Ik moet wel nog verbetering boeken bij het remmen. Het verschil van remmen tussen de twee motoren waar ik dit jaar op heb gereden is namelijk een verschil van dag en nacht.”