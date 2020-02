Nieuwe Michelins zorgen niet voor paniek bij Ducati

Tijdens de officiële pre-season test in Sepang kregen coureurs voor de eerste keer de beschikking over de definitieve set Michelins. Deze band moet coureurs meer grip geven, maar Ducati-rijders Dovizioso en Petrucci merkten ook dat de band minder geschikt was voor de GP20. Dat is een misschien met veel vermogen in de acceleratie. “Het verschil is groot”, merkte Dovizioso na de eerste dag van de test op. “Het is nog moeilijk om te zeggen hoe groot het verschil is. Ik denk dat de rijder belangrijk werk moet doen, vooral wat betreft de afstelling, de stijl en de elektronica. Ik voel echt een andere band. Ik denk dat dit voor iedereen verschil gaat maken.”

Ondanks dat de coureurs ook na de driedaagse nog niet overtuigd waren, ziet algemeen manager Dall’Igna niet veel aanleiding voor bezorgdheid. “De nieuwe banden van Michelin straffen ons en Honda nu waarschijnlijk meer dan anderen, maar dat hoeft uiteindelijk niet veel uit te maken”, verklaarde Dall’Igna in gesprek met onder andere Motorsport.com. “We hebben tijdens de Sepang-test een paar dingen geleerd. We hadden niet de ideale afstelling voor die omstandigheden en de banden, maar ik verwacht dat we alleen al door te werken aan de setup wel wat dingen kunnen verbeteren ten opzichte van Sepang. We hebben wel wat ideeën, die gaan we tijdens de Qatar-test invoeren. Ik heb er vertrouwen in dat we het voor de start van het seizoen op kunnen lossen.”

Dall’Igna denkt dat het probleem met de banden verholpen kan worden met enkele subtiele aanpassingen en zint niet op radicale veranderingen: “Op Losail zullen we een paar dingen veranderen ten opzichte van Sepang, we zullen zeker met een nieuwe achterbrug komen. Verder gaat het vooral om het verfijnen van het concept. In de moderne MotoGP-tijd is dat waarschijnlijk belangrijker dan het brengen van nieuwe onderdelen.”

‘Trots dat ze ons kopiëren’

Ducati is traditioneel een voorloper op het gebied van technische snufjes. Enkele jaren geleden introduceerde de renstal de eerste aerodynamische elementen en vorig jaar kwam het met een zogenaamd ‘holeshot-device’. In Sepang kwam de concurrentie met een antwoord. Daar zitten volgens Dall’Igna twee kanten aan: “Enerzijds ben ik trots dat ze ons kopiëren, dat is zeker. Aan de andere kant geven we de concurrentie kansen om sneller te worden en dat is dan weer jammer.”

Met medewerking van Lorenza D'Adderio