Quartararo: "Ben nog niet klaar voor de wereldtitel"

Het verhaal van Quartararo is inmiddels bekend. Als rookie schoot hij bij Petronas SRT als een komeet naar de top. Hij was met zeven pole-positions vaak de enige die de dominante wereldkampioen Marc Marquez op snelheid kon verslaan. Winnen lukte de Fransman nog niet, maar hij verzamelde wel al acht podiums.

Het jaar 2020 wordt het jaar van de bevestiging voor de nog steeds maar 20-jarige Quartararo, nu hij bij Petronas over een nieuwe fabrieksmotor van Yamaha beschikt. De man van Nice wil echter nog niet uitspreken dat hij nu om de knikkers zal meedoen, hoewel veel waarnemers hem aanstippen als dé uitdager van Marquez en Honda. "Vorig jaar heb ik een heel goed rookieseizoen gedraaid en ik heb veel geleerd van andere rijders, maar ik denk dat ik dit jaar nog nodig heb", stelde hij bij de pre-seasontest in Maleisië. "Ik wil zeker niet zeggen dat ik klaar ben voor de wereldtitel, want dat is niet zo. Dit jaar kunnen we vanaf Qatar meedoen voor podiums en ik heb meer ervaring, mijn doel is nu om nog meer op het podium te eindigen en mee te doen voor de overwinning."

Met zijn zeven poles liet Quartararo al zien dat rauwe snelheid geen probleem is. Nu moet hij dat met een jaar ervaring gaan omzetten in betere posities aan het eind van de race. Hij moet dus aan lange runs gaan werken. Op de nieuwe M1 van 2020 heeft hij echter nog niet hetzelfde goede gevoel als op de oude motor. "Ik hoef niet altijd de eerste in de uitslag te zijn, ik wil meer werken aan mijn racetempo. Daar moeten we meer aan werken, want ik had het nog wat moeilijk [tijdens de test op Sepang]. Dat we over een ronde snel zijn, dat weten we."

Quartararo weet alvast waar hij in 2021 aan toe is. Hij neemt dan de plek van Valentino Rossi in bij het fabrieksteam van Yamaha.