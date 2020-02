Analyse: F1-invloed geeft MotoGP-formatie Aprilia nieuw elan

Aprilia introduceerde tijdens de voorbije pre-season test in Sepang een nieuwe machine. Tot groot genoegen van kopman Aleix Espargaro, die erg positief was na de shakedown en de officiële test. “WOW”, schreef de Spanjaard op Twitter na de shakedown. Op de laatste dag van de test werden de positieve gevoelens van Espargaro ook met cijfers onderbouwd. Hij was weliswaar een paar tienden langzamer dan de snelste man, maar het racetempo van de nieuwe RS-GP was ‘podiumwaardig’. Daarmee heeft Aprilia de eerste horde voor het nieuwe seizoen succesvol genomen.

Na de verschillende sessies in de MotoGP krijgen verslaggevers altijd de kans om coureurs te spreken. In het geval van Espargaro was het vaak de vraag hoe gefrustreerd de coureur nu weer voor de microfoon van de toegestroomde journalisten zou verschijnen. De Catalaanse coureur schuwt de media nooit, ook niet als het slecht gaat. En dat ging het afgelopen seizoen meer dan eens. De resultaten waren niet om over naar huis te schrijven. Op Aragon, waar de zwakheden van de RS-GP gemaskeerd werden, eindigde hij op de zevende plaats. Het was de enige top-acht van het merk in 2019. Het gebrek aan ontwikkeling bij Aprilia was Espargaro een doorn in het oog en dat liet hij niet onbenoemd. Het hoogtepunt volgde in Misano. Daar kreeg Espargaro te horen dat er weinig nieuw materiaal getest kon worden, hij botvierde zijn woede op Aprilia vervolgens voor de pers. Aprilia’s Romano Albesiano weersprak de claim van Espargaro weliswaar, maar de onrust binnen het team bleef. Ook toen de coureur in Valencia opnieuw op zijn oude vertrouwde RS-GP moest testen.

Het vuur spatte Aleix Espargaro vorig jaar meer dan eens uit de ogen als hij weer een teleurstelling moest verwerken.

Van de zes fabrikanten in de MotoGP bungelde Aprilia vaak onderaan. KTM, een andere klant in de achterhoede, stopte flink wat geld in het project en hoopt zo vooruit te komen. Bij de dochteronderneming van de Piaggio Group, toch geen kinderachtig bedrijf, bleef het stil. Althans, zo leek het. Sinds de MotoGP-terugkeer in 2015 heeft Aprilia amper indruk kunnen maken. De vernieuwde RSV4 deed nauwelijks mee. In 2016 en 2017 boekte de renstal progressie, maar dat stagneerde de afgelopen seizoenen.

Voor dit seizoen werd de RS-GP volledig onder handen genomen. De meest opvallende wijziging was de overstap naar een nieuw motorblok: Een 90 graden V4-krachtbron. Daarmee wil Aprilia de achterstand op snelheidsduivels Honda en Ducati overbruggen. De resultaten waren zoals gezegd bemoedigend. Wat betreft de topsnelheid kwam Espargaro tot 330,2 kilometer per uur ten opzichte van Pramac Ducati-rijder Jack Miller met zijn 337,5 kilometer per uur. Het verschil lijkt misschien groot, maar de topsnelheid op Sepang zegt niet alles vanwege de plaatsing van de meting. Ten opzichte van een jaar eerder heeft Aprilia zo’n 4 kilometer per uur gewonnen. Espargaro was lovend, vooral over het bochtenwerk. De machine was nog beter dan ‘zijn geliefde’ 2017-specificatie en deed hem denken aan de tijd dat hij nog op een Forward Yamaha reed (2014). De stabiliteit van de RS-GP is beter geworden en dat was vorig jaar nog een van de grote problemen.

De grootste verandering bij Aprilia is echter helemaal niet zichtbaar op de motor. Dat zit in de werkwijze. En die veranderde werkwijze is te danken aan de komst van een man: CEO Massimo Rivola.

Massimo Rivola bracht F1-elan mee naar zijn nieuwe rol als CEO van Aprilia Racing

Rivola werkte bijna tien jaar voor het Formule 1-team van Ferrari en was daar sportief directeur. Hij had onder andere het opleidingsprogramma van de Scuderia onder zijn hoede en speelde in die hoedanigheid een belangrijke rol in het opleiden van Charles Leclerc, de nieuwe stercoureur bij Ferrari. Met zijn ervaring heeft Rivola de werkwijze binnen Aprilia kunnen veranderen, merkte Espargaro op. Zo introduceerde hij radiocommunicatie in de garage waardoor de coureurs makkelijker met monteurs konden communiceren. Maar belangrijker nog is dat Rivola het merk nu laat functioneren als een fabrieksteam, vindt Espargaro.

“Hij komt uit een complete andere wereld, hij is een hele slimme man en weet op elk vlak verbetering aan te brengen zodat het voelt alsof we in een groot team werken”, zei Espargaro in gesprek met Motorsport.com. “In het verleden is Aprilia altijd een groot merk geweest, maar we werkten als een klein team. Dat was een fout. Nu zien we dat het team op ieder vlak beter is geworden en groeit.”

Rivola zag dat Aprilia gestaag groeide in 2019. Dankzij investeringen van moederbedrijf Piaggio was er meer ruimte in het budget en kwamen er meer middelen beschikbaar. Het Italiaanse bedrijf lokte daarmee technisch personeel weg bij Ducati en Suzuki. Ook werden er nog meer F1-mensen van Ferrari en McLaren aangetrokken. Rivola heeft zich niet tot doel gesteld om van Aprilia het Ferrari van de MotoGP te maken. Hij gelooft dat de ‘MotoGP de MotoGP moet blijven en F1 is F1’. Bepaalde zaken uit de Formule 1 kunnen doorgevoerd worden naar de MotoGP, maar een bedrijf van de proporties van Ferrari is niet te vergelijken met het kleinste fabrieksteam in de MotoGP als je kijkt naar het personeelsbeleid en de budgetten.

“In de Formule 1 kun je meer investeren, je hebt meer mensen en de organisatie is over het algemeen veel groter”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “Het is waar dat je bepaalde systemen op kunt zetten die werken voor een dergelijk bedrijf, het is makkelijker om met minder mensen te werken. Andersom gaat dat veel moeilijker. Als we openstaan voor verandering zullen we betere oplossingen gaan vinden. Als we voor onszelf blijven werken en dingen aanvliegen met de mentaliteit van ‘ik weet wel wat ik moet doen’, gaan we niet verder komen. Dat is niet de aanpak die bij dit bedrijf hoort.” Hij vervolgde: “De juiste methode is om de beste mensen te vinden die zeggen: ‘Dit zijn mijn ervaring, dat is jouw ervaring, laten we proberen deze dingen te combineren en tot een goede oplossing te komen’.”

Rivola luistert net als de engineers aandachtig naar de feedback van Espargaro.

In november verklaarde Espargaro dat hij Andrea Dovizioso als zijn grote voorbeeld zag. De Italiaan begon in 2013 bij Ducati en hielp het merk uitgroeien van een middenmoter tot een kandidaat voor het kampioenschap. Rivola waardeert de ambities van Espargaro, maar wil niet overhaast naar het podium. De Italiaan wil ervoor zorgen dat Aprilia langzaam maar zeker uitgroeit tot een dergelijke kracht in de MotoGP. “De goede basis met de mensen die we nu hebben is belangrijk”, aldus Rivola. Dat klinkt misschien als een anticlimax, maar er heerst een tendens bij ‘verliezende’ teams dat er met alle geweld personeel ingehuurd wordt om ze vervolgens weer op straat te zetten.

Aprilia is anno 2020 sterker dan het merk ooit geweest is en Rivola wil het proces op dit moment niet verstoren, wetende dat men niet ver van een doorbraak verwijderd is. Na de eerste test weet men bij Aprilia ook dat het nog geen gelopen koers is. De nieuwste versie van de RS-GP werd pas eind vorige maand voltooid en reed in Sepang de eerste meters. Andere merken zoals Honda en Ducati waren in de zomer van vorig jaar al bezig met het nieuwe prototype. Tot op heden heeft Aprilia nog geen volledige raceafstand gereden en toen Espargaro op de laatste dag van de test bezig was met een simulatie, reed hij weliswaar podiumtempo maar moest hij vroegtijdig stoppen vanwege een probleem met de uitlaat. Ook de acceleratie is nog een verbeterpunt voor de Aprilia, Espargaro gaf toe dat onmogelijk was om Alex Marquez op de Honda in te halen toen hij een paar rondjes achter de jonge Honda-coureur aan reed.

Met de huidige gang van zaken gaat Aprilia een mooie toekomst tegemoet en krijgen we wellicht een zesde team dat voor het podium kan strijden. Het merk kan zich dit jaar onbeperkt blijven ontwikkelen omdat het nog valt onder het zogenaamde concessiesysteem. Tijdens de volgende test in Qatar ligt de focus op de betrouwbaarheid en het kan best nog even duren voordat Espargaro daadwerkelijk voor de prijzen mee gaat doen.

Maar dat maakt niet uit. Het is duidelijk dat de 2020-versie van de RS-GP het potentieel heeft waar de Spanjaard zolang op heeft gewacht. Met de werkwijze van Rivola en de methodische werkwijze heeft Aprilia nu al een betere machine dan ooit tevoren. Dit nieuwe elan kan Aprilia eindelijk verder naar voren brengen.

Aprilia-coureurs Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori (reserve) tijdens de test in Sepang

Met medewerking van Lewis Duncan