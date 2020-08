Mir voor Quartararo in derde training GP van Stiermarken

De vrijdag in Oostenrijk bracht voor een aantal coureurs nog niet helemaal het gehoopte resultaat. Johann Zarco mocht niet in actie komen na de operatie aan een breuk in zijn rechterpols, maar kreeg groen licht van de MotoGP-artsen. Hij kwam in VT3 wel weer in actie. Zijn landgenoot Fabio Quartararo was vrijdag ook niet tevreden met de prestaties van zijn Yamaha, hij stond op de veertiende plaats algemeen. De derde training gaf beide mannen kans om naar voren te komen en beiden grepen die kans. Quartararo liet zien dat zijn snelle rondjes er nog steeds zijn, Zarco werkte zich vlot op in de top-tien.

Tegen het eind van de sessie gebruikten de coureurs wederom een zachte band voor een dummy-kwalificatie. Quartararo en Suzuki-rijder Joan Mir zetten de toon. Quartararo noteerde de snelste tijd van het weekend met een 1.23.607, maar Mir reageerde direct met een 1.23.554 en een 1.23.456. Die tijd bleek genoeg voor de eerste plaats in de sessie, Mir wist dat hij genoeg had gedaan voor een plek in Q2. Quartararo's tijd bleef eveneens staan en dat was genoeg voor de tweede tijd, hij was anderhalve tiende langzamer dan Mir.

Takaaki Nakagami en Andrea Dovizioso stonden in de slotfase van de sessie in de achterhoede van de top-tien, maar beiden wisten zich te verbeteren. Nakagami klom op naar de derde plaats, Dovizioso reed exact dezelfde tijd (1.23.610) en dat was genoeg voor de vierde plaats. Ook Maverick Viñales zette een scherpe tijd neer, goed voor de vijfde plaats. KTM-rijder Pol Espargaro eindigde op de zesde plaats in de sessie, maar ook in de gecombineerde tijdenlijst. Hij verbeterde zich niet meer. Miguel Oliveira eindigde op de zevende plaats voor Petronas SRT-rijder Franco Morbidelli en Alex Rins.

Jack Miller was in de slotfase van de sessie bezig aan een flinke verbetering. De Australiër had twee snelste sectoren staan, maar ging vervolgens hard onderuit bij het insturen van bocht 6. Miller had geen tijd meer om terug te keren naar de box en nog een keer in actie te komen, maar zijn 1.23.795 was wel genoeg voor de tiende plaats en de laatste plek voor Q2 in de kwalificatie.

Brad Binder bleef op drie duizendsten van de tiende plaats steken, Johann Zarco haalde het ook net niet. Hij reed dertien ronden en was vier tienden langzamer dan Mir. Danilo Petrucci haalde het andermaal niet, hetzelfde gold voor Iker Lecuona en Valentino Rossi. Rossi's 1.23.950 was minder dan een halve seconde langzamer dan Mir, maar hij eindigde op de vijftiende plaats.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur, aansluitend vindt de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Vrije training 3

Uitslag volgt.