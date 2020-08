Zeelenberg: “Veroordeel Zarco niet, maar er moet iets gebeuren”

Morbidelli, de pupil van Zeelenberg bij het Petronas Yamaha SRT-team, was zondag betrokken bij een van de zwaarste crashes uit de MotoGP-historie. De Italiaan werd in de snelle tweede bocht van de Red Bull Ring ingehaald door Johann Zarco, die daarbij een onorthodoxe lijn reed. Morbidelli rekende hier niet op en raakte de achterkant van de Avintia Ducati. De gevolgen hadden desastreus kunnen zijn, maar behalve een paar lichte verwondingen kwamen beide rijders er goed vanaf. Ook de rondvliegende motoren gingen ternauwernood langs Maverick Viñales en Valentino Rossi. Zarco werd vrijdag bestraft voor het incident en moet zijn eerstvolgende race vanuit de pitstraat starten. Zeelenberg kon zich vinden in de straf die Zarco kreeg, maar denkt dat de sport over het algemeen iets kan leren van het incident.

“Johann reed in principe Franco voorbij en deed dat niet op de manier hoe je het eigenlijk zou moeten doen”, vertelde Zeelenberg in gesprek met Motorsport.com. “Hij reed niet de normale lijn. Daarvoor is hij door de stewards veroordeeld en moet hij vanuit de pits starten. Ik denk dat hij zich in z’n handjes mag knijpen dat hij fit is en dat hij de schuld niet te veel hoeft te dragen. Hij heeft een fout gemaakt, daarvoor is hij gestraft. Maar laten we vooral heel erg blij zijn dat er niets gebeurd is. Zo zitten wij erin, we hebben een gesprek gehad [met de stewards] en hebben het incident vanuit ons opzicht uitgelegd. Dat Franco er zelf weinig aan kon doen, Johann kwam door de lijn heen die hij eigenlijk had moeten nemen. Daardoor werd hij opgezogen en meegesleurd. Dat vonden de stewards ook en daarom heeft Zarco een straf gekregen. Ik veroordeel ‘m niet, maar ik denk wel dat er inderdaad iets moet gebeuren. Het is de gevaarlijkste bocht van het kampioenschap en als je terugkijkt naar de beelden zie je ook dat er een inhaalactie gedaan wordt. Die gaat heel anders dan wat Johann deed en die was wel gewoon clean. Daar moeten ze naar kijken en zo had Johann het moeten doen, en niet zoals hij het nu deed.”

Volgens Zeelenberg moeten rijders zich beseffen dat de bochtencombinatie 2-3 op de Red Bull Ring bijzonder gevaarlijk kan zijn. “Als eerste denk ik dat het de gevaarlijkste bocht van het kampioenschap is. Dat moet echt iedereen zich beseffen en niet onderschatten”, vervolgde hij. “In het droge gaat het echt heel vaak goed, maar als het nat is dan wil je niet weten wat er kan gebeuren. Die jongens blokkeren de voorkant [door die bocht] en schieten rechtdoor. Dan kun je een paar man meenemen in bocht 3. Ik denk dat alle problematiek daar vandaan komt, het is echt de gevaarlijkste bocht van het kampioenschap.”

Alleen maar winnaars

Met Morbidelli, die vrijdag gewoon weer op zijn motor stapte, gaat het redelijk goed. Toch kan Zeelenberg niet ontkennen dat een dergelijk incident invloed heeft op de fysieke en mentale gesteldheid van een coureur. “Ik kan op dit moment zeggen dat Franco zichzelf goed voelt. Hij heeft geen echt letsel opgelopen bij die crash, al is hij wel bont en blauw. Maar hij kan vrijuit rijden en dat is heel belangrijk. Hij is best rustig begonnen tijdens de eerste training. Er gebeurt natuurlijk wel wat met die jongens met alle aandacht die ze krijgen door middel van zo’n crash. Positief, maar ook negatief. Je bent toch bij – in mijn ogen – de zwaarste crash in de MotoGP ooit betrokken. Het is een wonder hoe het afgelopen is, daar tekenen we allemaal voor. Afgelopen zondag kun je klagen wat je wil, maar er waren alleen maar winnaars. Dat is ook belangrijk om te weten. Je kunt van het kampioenschap dromen, maar als je daar twee of drie rijders verliest dan is het allemaal niet zo heel spannend meer. Dat is wel het laatste wat we willen. Zo zitten al die jongens er wel in en ik denk dat ze het ook wel een plek hebben kunnen geven. Dat was wel anders geweest als er echt iemand geraakt was.”