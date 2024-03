Márquez: Druk en ambitie bij Gresini MotoGP even groot als bij Honda

Afgelopen winter verruilde Marc Márquez het fabrieksteam van Honda voor Ducati-satellietteam Gresini. Het familieteam heeft een meer ontspannen sfeer dan zijn vorige werkgever en bovendien zijn er minder verplichtingen voor de Spanjaard naast het racen. Ook op operationeel vlak ziet Márquez enkele verschillen tussen de teams, maar toch zijn er ook enkele duidelijke overeenkomsten. "De druk is hetzelfde. De rijders zijn blij als ze op het podium staan en dat geldt ook voor de teams. Podiums zijn ook het doel van dit team", zegt Márquez, die na zijn eerste twee raceweekenden bij Gresini op de zesde plaats staat in het kampioenschap.

"Een podiumplek is altijd beter dan de top-vijf en een overwinning is weer beter dan een podium. Dat er een goede sfeer is en dat er grappen gemaakt worden, betekent niet dat er geen druk is of dat je geen ambitie hebt", vervolgt de zesvoudig MotoGP-kampioen, die zegt dat Gresini net zoveel ambitie heeft als een fabrieksteam. "We zijn hier om te vechten voor het best mogelijke resultaat. Het klopt echter dat het team uit minder mensen bestaat en dat het meer als een familie aanvoelt. Ik zeg altijd dat een goede sfeer binnen het team alleen maar positief is. Maar bij Repsol Honda was de sfeer ook prima. Wel zijn er verschillen qua cultuur tussen Japanners, Italianen, Spanjaarden en Amerikanen. De sfeer is altijd goed als de resultaten goed zijn."

Marc Márquez in actie tijdens de MotoGP-training in Portimão. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Niet sneller dan in het verleden

Met zijn 31 jaar is Márquez inmiddels een van de veteranen op de MotoGP-grid en met zes wereldtitels in de koningsklasse is hij met afstand de succesvolste. Sinds 2020 heeft de rijder uit Cervera echter geen kampioenschap meer gewonnen, in eerste instantie door een zware armblessure en daarna doordat Honda door de concurrentie op achterstand was gezet. Sinds de overstap naar Gresini lijkt Márquez echter weer alle ingrediënten te hebben om consistent vooraan mee te doen. Tegelijkertijd erkent hij dat hij niet sneller is geworden sinds zijn MotoGP-debuut, maar dat hij dat kan compenseren met de opgedane ervaring.

"Als je jonger bent, ben je je niet bewust van wat je doet. Soms gaat dat heel goed. Maar als je ouder wordt, word je op sommige punten wat conservatiever, maar gebruik je ook meer van je ervaring", legt Márquez uit. "Sommigen zeggen: 'Na de blessure wordt hij sterker, hoe langer hij blijft, hoe sterker hij wordt'. Ik zal echter niet sneller worden dan in het verleden, want je hebt iets extra's als je jong bent. Maar natuurlijk kun je iets meer ervaring gebruiken en dat moet je ook doen. In Qatar was ik bijvoorbeeld kalm, tijdens de wintertests ook. Ik zal fouten maken, want we zijn mensen. Ook zullen we twee keer dezelfde fout maken."